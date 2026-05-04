Remis in Fleestedt und Apensen, Eintracht Lüneburg schlägt A/O II

– Foto: Rolf Schmietow

In der Frauen Landesliga Lüneburg fanden am vergangenen Wochenende drei Partien statt, wovon zwei Spiele Remis endeten. So bleib Apensen mit gutem Abstand Erster und hielt die Konkurrenz auf Abstand. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

In Fleestedt fielen keine Tore. Beide Teams trennten sich torlos. Fleestedt bleibt auch das fünfte Spiel in Serie unbesiegt, während Osterholz seit zwei Spielen nicht gewinnen konnte und weiterhin fünf Punkte hinter Apensen bleibt.

Apensen sicherte sich spät einen Punkt. Emelie Rosebrock-Heemsoth brachte Jeddingen früh in Führung (16.), ehe Jana Drechsel in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+6). Apensen bleibt nach dem zweiten Remis in Serie sieben Punkte vor Jeddingen, absolvierte jedoch eine Partie mehr.