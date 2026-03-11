Remis in Eglofs auf dem Kunstrasen von Herbert Rudhart · Heute, 12:50 Uhr · 0 Leser

Lucas Schorer, der Schütze des Ausgleichs – Foto: Mark Zengerle

Spielbericht – 08.03.2026 Eglofs II – SGM Beuren/Rohrdorf II 1:1 (1:0) Die zweite Mannschaft der SGM Beuren/Rohrdorf erkämpfte sich am Sonntag, den 08. März 2026, auswärts bei Eglofs II ein 1:1-Unentschieden. Die Hausherren aus Eglofs starteten besser in die Partie und übernahmen in der Anfangsphase die Kontrolle über das Spiel. Mit viel Druck nach vorne erspielten sie sich einige Möglichkeiten und konnten schließlich die Führung erzielen. Mit dem 1:0 für Eglofs ging es auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel kam Beuren/Rohrdorf deutlich verbessert aus der Kabine. Die Gäste traten nun aggressiver in den Zweikämpfen auf und suchten konsequenter den Weg nach vorne. Der Einsatz zahlte sich aus, als Beuren/Rohrdorf im Laufe der zweiten Halbzeit den Ausgleich zum 1:1 erzielte. In der Schlussphase entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Mannschaften noch auf den Sieg drängten. Trotz einiger Ansätze auf beiden Seiten blieb es jedoch beim 1:1-Endstand. Damit nimmt die SGM Beuren/Rohrdorf II einen Punkt aus Eglofs mit, nachdem man in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion gezeigt hatte. ⚽ Bericht von Robin Tasch SGM Beuren/ Rohrdorf