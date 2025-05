Remis in Bückeburg; Wetschen so gut wie durch!

Tündern bleibt auch das fünfte Spiel in Serie ohne Dreier und bleibt auf dem 14. Platz der Liga. In Barsinghausen stand es schon zur Pause 0:4 und am Ende endete es sogar 0:5. Dabei traf Robert Just vier Mal und steht nun bei 13 Saisontreffern. Barsinghausen holte nun sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien und steht auf Rang zehn..