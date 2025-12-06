Remis in Bissingen, Türkischer SV Singen glänzt, Oberachern siegt

In den letzten Begegnungen des Jahres vor der Winterpause ging es in der Oberliga Baden-Württemberg noch einmal intensiv zur Sache. Drei Nachholpartien boten Emotionen, klare Akzente einzelner Spieler und wichtige Punkte im Rennen um Stabilität und Perspektive für die Rückrunde.

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen und der TSV Essingen trennten sich mit einem 1:1. Vor 125 Zuschauern war es zunächst ein Nachmittag, der Essingen in die Karten spielte. In der 24. Minute brachte Manuel Abele die Gäste in Führung. Doch Bissingen, im tiefen Tabellenkeller nahezu zum Punkten verpflichtet, kam mit Wiederbeginn entschlossen zurück: Bereits in der 47. Minute glich Duc Thanh Ngo aus. Trotz weiteren Engagements auf beiden Seiten blieb es beim Remis – ein Ergebnis, das Essingen leicht ärgert und Bissingen zumindest ein wenig Luft verschafft, ohne jedoch die bedrückende Tabellensituation entscheidend zu verändern. ---

Ein torreiches Spiel entwickelte sich in Neckarsulm. Der Türkische SV Singen demonstrierte beim 5:2-Auswärtserfolg, warum er in dieser Saison immer wieder für Überraschungen sorgt. Abdoulie M’Boob, der Mann des Spiels, eröffnete in der 19. Minute und legte in der 27. Minute nach. Dazwischen hatte Cristian Gilés Sanchez in der 22. Minute für Neckarsulm ausgeglichen, doch die Gäste blieben zielstrebiger. Ein verwandelter Foulelfmeter von Albert Malaj in der 35. Minute brachte die 3:1-Führung. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: M’Boob traf erneut – in der 46. und 50. Minute – und vollendete damit einen Viererpack. Neckarsulms späte Ergebniskorrektur durch Pascal Sohm in der 87. Minute änderte an der klaren Kräfteverteilung wenig. Während Singen mit breiter Brust Richtung Winterpause geht, muss Neckarsulm den Blick weiter nach unten richten. ---

Der SV Oberachern konnte seine starke Verfassung bestätigen und sich mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FSV Hollenbach auf Tabellenrang drei vorschieben. Die Zuschauer sahen eine konzentrierte Vorstellung der Gastgeber, die in der 29. Minute durch einen von Marin Stefotic verwandelten Foulelfmeter in Führung gingen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Oberachern die bestimmende Mannschaft. In der 72. Minute erhöhte Nico Huber zum 2:0 und sorgte für vermeintlich klare Verhältnisse. Doch Hollenbach, kämpferisch wie so häufig, kam in der 82. Minute durch Inas Music noch einmal heran. Oberachern brachte den Sieg jedoch über die Zeit.