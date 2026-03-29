Remis in Bevern, Papenburg patzt, Vorwärts Nordhorn neuer Erster

– Foto: Björn Kaisen

Der 22. Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert und an der Tabellenspitze gab es einige Bewegung. Garrel siegte in Nordhorn bei der Eintracht. Bevern und Mühlen trennten sich Remis und Papenburg patzte beim Tabellenletzten. Vorwärts Nordhorn ist neuer Tabellenführer. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Oldenburg zeigte eine dominante zweite Halbzeit und schoss sich zum klaren Auswärtssieg. Tassilo Thiele (52.) eröffnete den Torreigen, danach trafen Marcel Rassmann (60., 71., 82.) mit einem Dreierpack sowie Diego Raykov (67.). Lohne hatte dem Offensivdruck nichts entgegenzusetzen. Lohne ging zum dritten Mal in Serie als Verlierer vom Feld.

In einer chancenarmen Partie trennten sich beide Teams torlos. Papenburg verpasste es, weiter Druck auf die Topplätze auszuüben, während Voxtrup einen echten Achutngserfolg feierte. Nach sechs Niederlagen in Serie, konnte der Tabellenletzte wieder punkten.

Nach einer noch ordentlichen ersten Hälfte brach Dinklage nach der Pause komplett ein. Schüttorf nutzte das konsequent aus: Denis Salkovic (47.), Lukas Temmen (65.), ein Eigentor von Dirk Averdam (67.), Sam Martron (68.) und Wes Martron (83.) sorgten für den Kantersieg, nachdem Jesko Bühring bereits vor der Pause (35.) getroffen hatte.

Nordhorn tat sich lange schwer, fand aber nach der Pause die Lösungen. Tom Hopp brach in der 60. Minute den Bann, ehe Niklas Harms-Ensink (73.) und Sunwinder Singh per Foulelfmeter (78.) nachlegten. Trotz Unterzahl brachte Nordhorn den Sieg souverän über die Zeit und übernimmt damit die Tabellenführung. Außerdem revanchierte man sich für die 0:3-Hinspielpleite.

Brake setzte sich verdient gegen Melle durch. Dennis Wego (28., 80.) traf doppelt, dazwischen verwandelte Jan-Niklas Wiese einen Handelfmeter (36.). Für Brake drei wichtige Punkte im Keller, während Melle weiterhin in schlechter Verfassung ist. Brake drehte das Hinspielergebnis also um

Vechta feierte einen wichtigen Heimsieg. Flemming Sager (29.) und Torge Rittmeyer (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Firrel kam durch Steffen Busemann (90.+1) nur noch zum späten Anschluss. Es war der erste Sieg von Vechta gegen Firrel.

Garrel entführte in einer intensiven Partie drei Punkte aus Nordhorn. Lange blieb es offen, ehe Gerrit Ideler in der 84. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Eintracht schwächte sich zuvor durch eine rote Karte selbst. Garrel sprang damit auf Platz zwei und schoss die Eintracht damit schon fast aus dem Titelrennen heraus.