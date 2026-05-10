Remis in Berghülen...

Die Reserve kontrolliert das Spiel gegen Berghülen kommt aber selten im letzten Drittel zu klaren Aktionen. Nach einer defensiven Unaufmerksamkeit geht dann der Gastgeber sogar in Führung. Es fehlt die Zielstrebigkeit, der zielführende Zug zum Tor und die Klarheit im Spiel des TSV. In der zweiten Halbzeit muss wieder mal einem Rückstand hinterher gerannt werden, den Kußmaul aus einem Gestocher immerhin mal ausgleichen kann (60.). Der Wille ist da, jedoch fehlt das letzte Etwas um hier doch noch mehr mitzunehmen. Somit bleibt es beim 1-1 Unentschieden, was für den TSV zu wenig ist.