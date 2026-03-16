Remis in beiden Topspielen, Überraschungen im Keller Röslau meldet sich zurück +++ Spitzenteams lassen auch in den direkten Duellen Punkte liegen +++ Sieben Tore in Burgebrach von Marco Baumgartner · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser

Samuel Arles (re.) legte mit seinem Treffer in der 26. Minute im Verfolgerduell gegen die SpVgg Jahn Forchheim vor. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Der FC Vorwärts Röslau sorgte beim 3:0-Auswärtssieg in Lauterhofen für ein faustdicke Überraschung im Tabellenkeller und sammelte doch nochmals wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Insgesamt brachte der 25. Spieltag der Landesliga Nordost mehrere umkämpfte Partien und zwei Unentschieden in den Duellen der Top 4. Während sich im Verfolgerduell zwischen Jahn Forchheim und dem FSV Erlangen-Bruck kein Sieger fand, setzte der SV Unterreichenbach seinen positiven Lauf fort. Auch der TSV Nürnberg-Buch konnte mit einem Heimsieg im Keller wichtige Zähler verbuchen.

Der SC 04 Schwabach und der TSV 1860 Weißenburg trennten sich vor 280 Zuschauern mit 2:2. Robin Renner brachte die Gäste zunächst in Führung (58.), ehe Schwabach das Spiel innerhalb einer Minute drehte: Kevin Woleman (65.) und der eingewechselte Benjamin Papp (66.) trafen für die Hausherren. Renner sorgte schließlich per Foulelfmeter für den erneuten Ausgleich (78.). Für Schwabach bleibt es damit bei Platz neun der Tabelle, während Weißenburg als Tabellenfünfzehnter einen weiteren Punkt im Abstiegskampf sammelt.

In Feucht trennten sich der heimische 1. SC und der ASV Weisendorf mit 1:1. Julian Rauch brachte die Gastgeber bereits nach drei Minuten in Führung. Nach der Roten Karte gegen Leon Schoen (59.) musste Feucht lange in Unterzahl agieren, dennoch gelang Weisendorf erst in der Schlussphase der Ausgleich durch Tim Schmidt (70.). Feucht bleibt damit im Tabellenmittelfeld, während Weisendorf als Fünfter weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe gehört.

Der SV Unterreichenbach gewann beim TSC Neuendettelsau mit 2:0. Christian Rauchfuß traf kurz vor der Pause zur Führung (45.+4). Ein Eigentor von Alexander Roth erhöhte nach der Halbzeit auf 2:0 (54.). Vor 450 Zuschauern sicherte sich Unterreichenbach damit drei wichtige Punkte und kletterte auf Rang sieben der Tabelle.

Sieben Tore sahen die Zuschauer beim Duell zwischen Burgebrach und Buckenhofen. Die Gäste gingen durch Julian Friedhelm (22.) und Lucas Eisgrub (29.) früh in Führung. Burgebrach glich durch Marcel Kutzelmann (51.) und Philipp Hörnes (57.) aus, doch Benedikt Kühn (73.) und Tobias Lösel (79.) stellten die Weichen erneut auf Sieg für Buckenhofen. Kutzelmann verkürzte zwar noch in der Nachspielzeit (90.+1), doch die Gäste brachten den 4:3-Erfolg über die Zeit. Für Burgebrach verschärft sich damit die Situation im unteren Tabellenmittelfeld.

Im Duell zwischen dem FC Eintracht Münchberg und Tabellenführer DJK Ammerthal fielen keine Tore. Vor 195 Zuschauern neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Ammerthal bleibt damit weiterhin Tabellenführer der Landesliga Nordost, während Münchberg punktgleich mit dem FSV Erlangen-Bruck auf Rang vier bleibt.

Auch das direkte Verfolgerduell zwischen Jahn Forchheim und dem FSV Erlangen-Bruck endete mit einem Remis. Samuel Arles brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Tim Basener glich noch vor der Pause aus (35.). Vor 300 Zuschauern blieb es beim 1:1. Forchheim verteidigt damit Rang zwei der Tabelle, während Bruck weiterhin auf Platz drei liegt.

Der TSV Nürnberg-Buch feierte beim 3:2 gegen die SG Quelle Fürth einen wichtigen Erfolg. Tarik Sormaz brachte die Gastgeber früh in Führung (14.), Christian Haag glich aus (35.). Ein Eigentor von Vlad Stan Prigoana (38.) und der Treffer von Eren Baysal (55.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung. Dennis Reinholz verkürzte zwar noch (67.), doch Buch rettete den Vorsprung über die Zeit. Trotz des Erfolgs bleibt Buch auf Rang 17, verkürzt jedoch den Abstand zu den davorliegenden Teams.

Die SpVgg Mögeldorf setzte sich beim SV Gutenstetten-Steinachgrund mit 3:1 durch. Eric Kornwachs Barjuan brachte die Gäste in Führung (51.), ehe Levi Stark (68.) und Luca Vitalini (70.) innerhalb kurzer Zeit auf 3:0 stellten. Leon Pauly erzielte kurz vor Schluss noch den Treffer für die Gastgeber (90.). Mögeldorf verbessert sich damit auf Rang sechs der Tabelle.