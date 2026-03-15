Remis in Asselfingen

Auf sehr holprigem Platz in Asselfingen findet der TSV in der ersten Halbzeit sehr schlecht ins Spiel. Spielerisch gelingt gar nichts und Leidenschaft und Biss wird vom Gastgeber gelebt, während Bernstadt sehr trostlos agiert. Nachdem Asselfingen die erste gute Chance per Kopf vergeben hat, hat auf der anderen Seite Jehle eine sehr gute Möglichkeit. Zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel helfen sicher auch nicht, um besser ins Spiel zu kommen. Nach einem Abstoß dann die logische Folge des Auftritts: Nach einem Gestocher und fehlender Konsequenz in der Defensive fällt das 1-0 für den SVA (39.). Im zweiten Abschnitt zeigt Bernstadt dann ein anderes Gesicht. Von Beginn an ist die Bereitschaft höher und Asselfingen wird in die Defensive gedrückt. Nach einem Eckball köpft dann Noller zum Ausgleich ein (57.). Ballbesitz und viele Aktionen nach vorne versanden im Nichts und es fehlt an klaren Abschlüssen. Nach einem Freistoß hat Eckle noch die beste Chance. Kurz vor dem Ende hat dann der TSV Glück, dass der Schiedsrichter einen Elfmeter nicht gibt. In der letzten Minute wiederum hat der TSV Pech, denn der vermeintliche Siegtreffer wird wegen Abseits zurückgenommen – eine sicherlich fragwürdige Entscheidung. Letztlich wieder ein 1-1, in dem der TSV vor allem in den ersten 45 Minuten vieles vermissen lässt.