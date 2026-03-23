Remis im Verfolgerduell zwischen Askania und Siemensstadt von Oliver Arnold · Heute, 06:54 Uhr · 0 Leser

Im Duell zwischen Askania Coepenick und dem SC Siemensstadt trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Partie begann intensiv, wurde jedoch früh durch mehrere verletzungsbedingte Unterbrechungen geprägt. Auch Askania musste früh wechseln.

In der 24. Minute hatte Siemensstadt die Chance zur Führung, doch der fällige Elfmeter wurde von Torhüter Finn stark pariert. Nach torloser erster Halbzeit sah Siemensstadt kurz nach Wiederanpfiff die Gelb-Rote Karte und spielte fortan in Unterzahl. Dennoch blieb die Mannschaft weiterhin gefährlich.