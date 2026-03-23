Remis im Verfolgerduell zwischen Askania und Siemensstadt

Im Duell zwischen Askania Coepenick und dem SC Siemensstadt trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden.
Die Partie begann intensiv, wurde jedoch früh durch mehrere verletzungsbedingte Unterbrechungen geprägt. Auch Askania musste früh wechseln.
In der 24. Minute hatte Siemensstadt die Chance zur Führung, doch der fällige Elfmeter wurde von Torhüter Finn stark pariert.
Nach torloser erster Halbzeit sah Siemensstadt kurz nach Wiederanpfiff die Gelb-Rote Karte und spielte fortan in Unterzahl. Dennoch blieb die Mannschaft weiterhin gefährlich.
Die Führung für Askania erzielte Besni in der 79. Minute, als er einen Fehler in der Defensive nutzte.
Siemensstadt antwortete jedoch schnell und glich in der 83. Minute per Elfmeter zum 1:1 aus.
In der Schlussphase entwickelte sich eine umkämpfte Partie, in der kein weiterer Treffer fiel.
Askania bleibt damit im oberen Tabellenbereich und weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.