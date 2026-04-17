Remis im Verfolgerduell: FSV Frankfurt und Homburg teilen die Punkte

– Foto: Sport News Südwest

Der heutige Auftakt zum 29. Spieltag der Regionalliga Südwest lieferte ein intensives Verfolgerduell, das am Ende keinen Sieger fand. In einer Phase der Saison, in der jeder Punkt über die Resthoffnung auf den Aufschluss nach ganz oben entscheiden kann, schenkten sich die Kontrahenten am Bornheimer Hang nichts.

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Im Duell zwischen dem FSV Frankfurt und dem FC 08 Homburg herrschte von Beginn an eine konzentrierte Atmosphäre. Beide Mannschaften waren sich der Bedeutung dieser Partie bewusst, um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht vollends zu verlieren. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tor blieb, belohnten sich die Gäste im zweiten Durchgang für ihre Bemühungen. Kaan Inanoglu erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 0:1 für die Homburger. Frankfurt steckte jedoch nicht auf und mobilisierte in der Schlussphase alle Kräfte, um vor heimischer Kulisse die drohende Niederlage abzuwenden. Die Anstrengungen wurden schließlich belohnt: Emmanuel McDonald markierte in der 83. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 PUSH

Der SV Sandhausen reist mit breiter Brust in dieses Heimspiel. Beim 3:2 in Steinbach Haiger drehte der Absteiger einen Zwei-Tore-Rückstand und gewann durch Pascal Testroet (55., 68.) und Louis Kolbe in der Nachspielzeit (90.+3). Mit 42 Punkten ist Sandhausen Zehnter, aber die Kurve zeigt nach oben. Die SG Barockstadt Fulda Lehnerz gewann zuletzt 3:1 gegen Bayern Alzenau. Roko Ivankovic traf tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+9), danach erhöhten Moritz Dittmann (52.) und Leon Pomnitz (61.), ehe Lukas Fecher verkürzte (87.). Das Hinspiel endete 1:1 durch David Mamutovic (3.) und Sebastian Schmitt (69.). Viel spricht erneut für ein enges Spiel. ---

Morgen, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger 14:00 live PUSH

Der SGV Freiberg hat beim 1:2 in Homburg einen Rückschlag kassiert, steht mit 58 Punkten aber punktgleich an der Spitze. Paul Polauke hatte in der 76. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt, doch spät ging die Partie noch verloren. Nun muss Freiberg sofort reagieren, um im Titelrennen keinen weiteren Boden preiszugeben. Der TSV Steinbach Haiger erlebte beim 2:3 gegen Sandhausen einen bitteren Nachmittag. Ole Käuper traf per Foulelfmeter (28.), Jonas Singer erhöhte (36.), doch danach kippte das Spiel komplett. Das Hinspiel endete 1:1 durch Gwang-in Lee (18.) und Paul Polauke (58.), dazu sah Aaron Manu Gelb-Rot (55.). Steinbach braucht Stabilität, Freiberg Antworten. ---

Morgen, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH

Der KSV Hessen Kassel reist mit viel Rückenwind an. Beim wilden 4:3 in Walldorf trafen Jan Dahlke (20.), Phinees Bonianga (28.), Adrian Bravo-Sanchez (29.) und Danny Breitfelder in der Nachspielzeit (90.+1). Kassel steht mit 44 Punkten auf Rang sechs und kann mit einem weiteren Sieg noch näher an die Spitzengruppe heranrücken. SC Freiburg II zeigte beim 4:1 gegen Eintracht Trier eine starke Reaktion. Nach dem Rückstand durch Ömer Yavuz (37.) drehten Oscar Wiklöf (50., 85.), Fabian Rüdlin per Foulelfmeter (55.) und Leon Koß (59.) das Spiel. Das Hinspiel gewann Kassel 3:1 durch Karl Steinmann (40.) für Freiburg sowie Emre Böyükata (67., 70.) und Danny Breitfelder (73.). ---

SV Eintracht Trier 05 musste beim 1:4 in Freiburg einen herben Dämpfer hinnehmen. Zwar brachte Ömer Yavuz die Trierer in der 37. Minute in Führung, doch danach verlor das Team den Zugriff. Mit 36 Punkten steht Trier auf Rang 13 und braucht vor eigenem Publikum dringend eine Antwort, um nicht tiefer in den Druck des Tabellenkellers zu geraten. Der FC-Astoria Walldorf lieferte sich mit Kassel ein spektakuläres 3:4. Nach Toren von Muhammed Yasin Batuhan Zor (32.), Iosif Maroudis (35.) und Arion Erbe (73.) war Walldorf zurück, ehe die Niederlage spät doch noch kam. Das Hinspiel gewann Walldorf 2:0 durch Muhammed Yasin Batuhan Zor (38.) und Jacob Collmann (53.). Trier muss dagegenhalten, Walldorf will nachlegen. ---

Der Bahlinger SC bleibt Tabellenletzter und braucht fast schon verzweifelt jeden Punkt. Beim 1:1 bei Mainz 05 II traf Luca Schröder in der 47. Minute zum Ausgleich, nachdem Jayson Videira Mainz in Führung gebracht hatte (16.). Doch mit nur 15 Punkten ist die Lage weiter höchst prekär. Die Stuttgarter Kickers kassierten beim 0:3 gegen den FSV Frankfurt einen klaren Rückschlag. Mit 42 Punkten stehen sie auf Rang acht, brauchen aber nach dieser Heimniederlage eine Reaktion. Das Hinspiel gewannen die Kickers 3:0 durch David Tomic (57., Foulelfmeter), Marlon Faß (66., Foulelfmeter) und Milan Petrovic (84.), dazu sah Bahlingen zweimal Gelb-Rot. ---

Morgen, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH

Für Bayern Alzenau wird der Druck immer größer. Die 1:3-Niederlage bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz war der nächste Rückschlag, auch wenn Lukas Fecher in der 87. Minute noch verkürzte. Mit 23 Punkten steht der Aufsteiger auf Rang 15 und kämpft gegen das Abrutschen in die Abstiegszone. Die SG Sonnenhof Großaspach führt die Tabelle mit 58 Punkten an und gewann zuletzt 2:1 gegen TSV Schott Mainz. Fabian Eisele traf in der 45. Minute, Mert Tasdelen erhöhte direkt nach der Pause (48.), ehe Leon Kern verkürzte (75.). Das Hinspiel gewann Großaspach 3:2 durch Fabian Eisele (4.), Leon Maier (22.) und Volkan Celiktas (59.), während Lucas Sitter (16.) und Luka Garic (80., Foulelfmeter) für Alzenau trafen. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 PUSH

Die TSG Balingen musste beim 0:5 in Offenbach einen schweren Schlag hinnehmen. Jelle Goselink traf dort dreimal (18., 20., 85.), dazu waren Ron Berlinski (38.) und Jona Borsum (63.) erfolgreich. Mit 20 Punkten bleibt Balingen Vorletzter und steht vor einem Heimspiel, das enormen Druck in sich trägt. FSV Mainz 05 II kam zuletzt nicht über ein 1:1 gegen den Bahlinger SC hinaus. Jayson Videira brachte Mainz in Führung (16.), doch der Sieg wurde verpasst. Mit 47 Punkten ist Mainz Fünfter und voll im Rennen um die vorderen Plätze. Das Hinspiel gewann Mainz 2:0 durch Fabio Moreno Y Fell mit einem Doppelpack (62., 77.). Balingen braucht Widerstand, Mainz Konsequenz. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Kickers Offenbach Offenbach 14:00 PUSH

Der TSV Schott Mainz verlor zuletzt 1:2 bei Tabellenführer Großaspach. Nach Treffern von Fabian Eisele (45.) und Mert Tasdelen (48.) gelang Leon Kern in der 75. Minute nur noch der Anschluss. Mit 19 Punkten ist Schott Vorletzter und muss jeden Heimauftritt inzwischen wie ein Endspiel behandeln. Kickers Offenbach kommt nach dem furiosen 5:0 gegen Balingen mit großer Wucht. Jelle Goselink traf dreimal (18., 20., 85.), dazu erzielten Ron Berlinski (38.) und Jona Borsum (63.) die weiteren Treffer. Das Hinspiel gewann Offenbach 3:1 durch Onur Ünlücifci (40.), Kilian Skolik (51., 75.) und Takero Itoi (78.). Offenbach will nachlegen, Schott muss sich wehren.