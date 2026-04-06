Remis im Verfolgerduell der Bezirksliga

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Im Topspiel der Bezirksliga trennten sich der TUS Berge und der SV Bad Rothenfelde mit 1:1. Im Duell der beiden ärgsten Verfolger vom Tabellenführer BW Hollage entsprach das Ergebnis dem Spielverlauf, hilft jedoch beiden Mannschaften im Titelrennen nur bedingt weiter. Aufgrund mehrerer ausstehender Nachholspiele bleiben sowohl Berge als auch Bad Rothenfelde rechnerisch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Die Gastgeber bestimmten die Anfangsphase und erspielten sich bis zur Mitte der ersten Halbzeit mehrere gute Möglichkeiten. Die entscheidenden Szenen folgten kurz vor der Pause: Nach einem schnellen Konter, eingeleitet von Markus Keck brachte Pascal Gerdes den TUS Berge in der 40. Minute in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später erzielte Tim Libor nach Vorarbeit von Tom Sebastian Wulfgramm den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zwar intensiv, bot jedoch nur wenige klare Torchancen. In der Schlussphase vergaben beide Teams Möglichkeiten zur Entscheidung. In der letzten Spielminute bewahrte Torhüter Felix Lindwehr seine Mannschaft mit einer starken Parade vor einer Niederlage.

„TUS Berge hat die ersten 20 Minuten viel Druck gemacht, aber wir haben gut dagegen gehalten. Nach der Druckphase haben wir uns ein paar gute Chancen herausgespielt, das war auf dem Rasenplatz möglich. Wir müssen mit dem Punkt zufrieden sein und in den nächsten Spielen effektiver werden“, erklärte Trainer Stephan Balsottemeyer vom SV Bad Rothenfelde.

Auch sein Gegenüber Renè Wolting zeigte sich einverstanden mit der Punkteteilung: „Ein sehr intensives Topspiel am Buchbach vor toller Kulisse. Eine, meiner Meinung nach, gerechte Punkteteilung.“