Remis im Verfolgerduell

– Foto: Philipp Reichelt

Die SpVgg Niedersachsen Döhren und der MTV Engelbostel-Schulenburg teilen sich im direkten Duell die Punkte. In einer torreichen ersten Halbzeit fielen bereits alle Treffer.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Ben Lucca Reuse brachte Engelbostel-Schulenburg bereits in der 10. Minute in Führung. Döhren fand jedoch zurück in die Partie und erzielte in der 25. Minute den Ausgleich zum 1:1.

Die SpVgg Niedersachsen Döhren und der MTV Engelbostel-Schulenburg haben sich im direkten Duell des oberen Tabellenmittelfelds mit 2:2 getrennt. Sämtliche Tore fielen bereits vor der Pause.

Die Antwort der Gäste ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nur drei Minuten später traf erneut Ben Lucca Reuseund stellte auf 2:1 für den MTV.

Kurz vor der Halbzeit gelang Döhren erneut der Ausgleich. Mano Stadtler traf in der 41. Minute zum 2:2-Endstand.

Nach der torreichen ersten Halbzeit blieb es im zweiten Durchgang ohne weitere Treffer. Damit behauptet Engelbostel-Schulenburg mit 50 Punkten weiterhin Rang fünf, während Döhren mit 49 Punkten direkt dahinter liegt.

SpVgg Niedersachsen Döhren – MTV Engelbostel-Schulenburg 2:2

SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber, Lennart Güthoff, Luis-Filipe Großmann Pereira da Silva, Mano Stadtler (59. Philip Wagner), Dodzi Julio Kotchi, Louis Bennett Liebold (79. Adrian-Benedict Stammer), Marlon Lee Winter (59. Benedict Thomassek), Till Wittmann - Trainer: Patrick Heldt

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange, Francesco Rizzo, Elvis Peqi, Konrad Dirk Mohrig, Luca Winkler (76. Maurice Weiß), Niklas Kirstein, Louis Trollmann, Patrick Brodersen (56. Luigi Rizzo), Johannes Obermann, Ben Lucca Reuse, Can-Tuncay Schwedt (71. Elias Klar) - Trainer: Emilio Ortega

Schiedsrichter: Adrian Miczuga

Tore: 0:1 Ben Lucca Reuse (10.), 1:1 (25.), 1:2 Ben Lucca Reuse (28.), 2:2 Mano Stadtler (41.)