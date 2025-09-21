Remis im Verfolgerduell

TuS Herrrnsohr und die SpVgg. Quierschied trennten sich am Sonntag in einem niveauvollen Saarlandligaspiel mit 1:1 (1:0). Die Gastgeber waren am Ende aber froh, einen Punkt auf ihrem Kunstrasenplatz behalten zu haben, denn Quierschied dominierte die letzten 20 Minuten und hatte Chancen zum Sieg.

TuS Herrensohr und die SpVgg. Quierschied trennten sich am Sonntag in einem hochklassigen Saarlandligaspiel mit 1:1 (1:0). Das Spiel hätte mehr Tore verdient, doch am Ende war der Gast näher am Sieg wie die Saarbrücker. Diese gingen durch Nicolas Staub nach zwölf Minuten in Füphrung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit wechselnden Phasen, in denen jedes Team Vorteile hatte und es zu zahlreichen Möglichkeiten kam. Quierschied nutzte in der nutzte in der 65. Minute die Chance zum Ausgleich durch Nico Weyland, es hätte zu diesem Zeitpunkt aber auch 3:3 stehen können. In den letzten 20 Minuten waren die Gäste dann eher am Drücker, kamen aber nicht zum zweiten Treffer.

Marcel Schuck, der Trainer der Gastgeber, meinte nach dem Spiel: "In den ersten 65 Minuten fand ich uns etwas besser, bis zum Ausgleich, danach müssen wir froh sein, nicht den zweiten Treffer zu kassieren. Unser Torwart Georg Amann hält aber auch klasse in dieser Phase. Deshalb sind wir gegen eine sehr gute Mannschaft mit dem Punkt zufrieden. Bis auf die drei Langzeitverletzten, ist unser Kader derzeit komplett und es wird sich deshalb für das schwere Spiel in Limbach auch wahrscheinlich nichts ändern".