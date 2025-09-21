Remis im Verfolgerduell

TuS Herrrnsohr und die SpVgg. Quierschied trennten sich am Sonntag in einem niveauvollen Saarlandligaspiel mit 1:1 (1:0). Die Gastgeber waren am Ende aber froh, einen Punkt auf ihrem Kunstrasenplatz behalten zu haben, denn Quierschied dominierte die letzten 20 Minuten und hatte Chancen zum Sieg.
TuS Herrensohr und die SpVgg. Quierschied trennten sich am Sonntag in einem hochklassigen Saarlandligaspiel mit 1:1 (1:0). Das Spiel hätte mehr Tore verdient, doch am Ende war der Gast näher am Sieg wie die Saarbrücker. Diese gingen durch Nicolas Staub nach zwölf Minuten in Füphrung. Danach entwickelte sich ein intensives Spiel mit wechselnden Phasen, in denen jedes Team Vorteile hatte und es zu zahlreichen Möglichkeiten kam. Quierschied nutzte in der nutzte in der 65. Minute die Chance zum Ausgleich durch Nico Weyland, es hätte zu diesem Zeitpunkt aber auch 3:3 stehen können. In den letzten 20 Minuten waren die Gäste dann eher am Drücker, kamen aber nicht zum zweiten Treffer.
Marcel Schuck, der Trainer der Gastgeber, meinte nach dem Spiel: "In den ersten 65 Minuten fand ich uns etwas besser, bis zum Ausgleich, danach müssen wir froh sein, nicht den zweiten Treffer zu kassieren. Unser Torwart Georg Amann hält aber auch klasse in dieser Phase. Deshalb sind wir gegen eine sehr gute Mannschaft mit dem Punkt zufrieden. Bis auf die drei Langzeitverletzten, ist unser Kader derzeit komplett und es wird sich deshalb für das schwere Spiel in Limbach auch wahrscheinlich nichts ändern".
Gäste-Trainer Thomas Bettinger entgegnete: "Wir waren gegen Ende klar besser, wir hatten zwei Freistöße aus guten Positionen, stehen dann einmal vor dem Tor, da hätte ein Tor rausspringen müssen. Da kommt es dann eventuell auch zu einem Foulspiel. Ich war mit unserem Auftritt aufgrund der personellen Situation sehr zufrieden. Wir mussten kurzfristig umstellen. Wir hatten auch Phasen, wo Herrensohr besser im Spiel war. Nach der Pause ging es oft in eine Richtung. Wir hatten nach der schwierigen Oberliga-Runde in der abgelaufenen Runde lange gebraucht um in Fahrt zu kommen. Dieses Jahr läuft es besser, dennoch schauen wir weiter nur von Spiel zu Spiel und Wir haben 18 Punkte, wir hätten noch zwei Spiele mehr gewinnen können, aber wir wollen die Runde erfolgreich bestreiten. Der Kader für Freitag wird breiter, da können wir nachlegen. Maurice Rammo fehlte heute noch, war aber im Kader, Vincent Boghossian hatte Urlaub und Mirco Zavaglia wird auch wieder dabei sein".
Für die SpVgg. geht es bereits am Freitag um 19 Uhr mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht SG Marpingen-Urexweiler weiter, TuS Herrensohr hat am kommenden Sonntag um 15 Uhr das Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten FC Palatia Limbach zu bestreiten.