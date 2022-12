„REMIS IM VERFOLGERDUELL“

Der FC Union Heilbronn trennte sich am vergangenen Sonntag in einer umkämpften Partie mit 1:1 gegen die Sportfreunde Lauffen und musste nach zuvor 6 Siegen erstmals wieder die Punkte teilen.



Dabei begannen die ADLER auf schwerem Geläuf druckvoll, eine Hereingabe von Stefan Gündisch konnte David Carl gerade noch vor dem einschussbereiten Zhelyazko Kalinov unter sich begraben. Ein Freistoßflanke von Zhelyazko Kalinov aus dem linken Halbfeld verpassten gleich mehrere Spieler, sodass diese knapp am Tor vorbeiging. Wenig später schickte Kevin Herrmann Zhelyazko Kalinov steil, der in den Sechzehner eindrang und den Ball auf Nebojsa Simikic querlegte. Dieser traf den Ball jedoch nicht richtig, sodass diese Großchance verpuffte. Mitte der ersten Halbzeit setzte sich Zhelyazko Kalinov erneut im Sechzehner durch, doch Nebojsa Simikic lenkte den Querball knapp über die Latte. Erst jetzt wurden die Gastgeber etwas aktiver und hatten kurz vor der Pause ihre einzige Chance, als Mahmud Touray einen Freistoß über das Tor köpfte.



Zur zweiten Halbzeit kam Lauffen besser aus der Kabine und drängte den FCU in die eigene Hälfte zurück. Gefährlich wurde es meistens durch Standards, die der FCU zunächst noch gut klären konnte. Weil die Bälle in der Offensive nun immer seltener gehalten werden konnten, blieb Lauffen optisch überlegen. Ein abgefälschter Befreiungsschlag von der Mittellinie bescherte den Sportfreunden in der 67. Minute einen weiteren Eckball, den sie zum 1:0 durch Edgar Auer nutzen konnten. Erst danach kam der FCU wieder besser ins Spiel und stemmte sich gegen die drohende Niederlage. Ein Abschluss des eingewechselten Halil Yildirim ging rund einen Meter am Tor vorbei und auch Mouha Camaras Schussversuch wurde gerade noch abgeblockt. Auf der Gegenseite köpfte Niklas Rein einen Freistoß knapp über das Tor und auch Tamino Dörr zielte nur knapp daneben. In der 83. Minute gelang dem FCU ebenfalls nach einem Eckball der Ausgleich: Ein Kopfball von Janis Alber wurde zunächst abgeblockt, doch Görkem Özalper verwandelte den Abpraller aus 10 Metern mit seiner ersten Ballaktion überhaupt zum 1:1. Weil beide Mannschaften in der Nachspielzeit noch eine Chance ungenutzt ließen, blieb es am Ende beim leistungsgerechten Unentschieden.