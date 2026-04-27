Remis im Topspiel, Wallhöfen nur Remis, Bornreihe siegt deutlich

– Foto: Clemens Budde

Das Wochenende der Kreisliga Osterholz ist absolviert und an der Spitze gab es wieder viel Bewegung, was auch mit dem direkten Duell in Neu St. Jürgen zusammenhing. Wir schauen auf alle Partien in der Übersicht..

Ein torreiches Spiel mit spätem Sieger. Jonas Zerjatke (43.) und Jannis Niewiem (45./FE) brachten Beckedorf in Front, ehe Fynn Kathage (51.) und Bisar Bürcün (60.) ausglichen. Timo-Sebastian Pydde (82.) traf zur erneuten Führung, Jannik Fehrmann glich aus (90.), bevor Jannis Niewiem in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte (90.). Die Gäste verloren zum dritten Mal in Serie, haben aber noch 13 Punkte Abstand auf die Abstiegsplätze.

Bornreihe II gewann deutlich. Louis Luciano Lütjen (60., 87.), Torben Poppe (72.) und Simeon Samuels (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Oberliga-Reserve verteidigte den achten Platz und feierte den dritten Sieg in Serie.

Neu Sankt Jürgen führte durch Jasper Stern (28.) und Moritz Grotheer (47.) bereits mit 2:0. Jan Westermann brachte Lilienthal-Falkenberg mit zwei späten Elfmetertreffern zurück ins Spiel (80., 90.). Zwar ist es das vierte Remis in Serie für die Hausherren, doch ein Punkt gegen den klaren Tabellenführer, ist ein gewonnener Punkt.

In einer ausgeglichenen Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Johannes Wegener brachte Wallhöfen in Führung (56.), ehe Tjalf Ehrichs in der Schlussphase den Ausgleich erzielte (81.). Wallhöfen spielte nun zum fünften Mal innerhalb sechs Partien Remis, bleibt aber dennoch auf dem zweiten Platz.

Ihlpohl sicherte sich einen knappen Heimsieg. Lucas Krämer erzielte bereits früh das Tor des Tages (21.). Ihlpohl gewann zum sechsten Mal in Serie und steht schon auf dem sechsten Platz. Beachtliche Serie.

Pennigbüttel drehte die Partie nach Rückstand. Nach Treffern von Aljoscha Miesner (18.) und Kevin Wagner (43./FE) für Dannenberg glichen Tim Röver (33.) und Fabian Kauf (59./FE) aus. Joshua Zurek (75.) brachte die Gastgeber in Führung, Tinotenda Wayne Kabuku (88.) und ein Eigentor von Arne Blome (90.) sorgten für den Endstand. Dannenberg verlor zum vierten Mal in Serie und verliert den Anschluss an die Aufstiegsplätze.

Osterholz-Scharmbeck II setzte sich knapp durch. Per Schramm traf früh zur Führung (16.), Dominic Ponty glich für Löhnhorst aus (50.). Nur wenig später stellte Nikolai Süß den Heimsieg sicher (53.). Osterholz holte neun Punkte aus vier Partien zuletzt, während Löhnhorst im gleichen Zeitraum nur einen Zähler sammelte.