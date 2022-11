Remis im Topspiel - VfB holt einen Punkt in Tonndorf

Nach zuletzt drei Niederlagen war das vorrangige Ziel im Spitzenspiel in Tonndorf eine neuerliche zu verhindern. Stark ersatzgeschwächt traten unsere Herren an und entführten am Ende immerhin einen Punkt. Die erste Halbzeit gehörte nahezu komplett unserer Mannschaft. Mit sehenswerter und flexibler Spielweise ergaben sich einige gute Möglichkeiten für den VfB, doch scheiterte man zumeist am souveränen Torwart der Tonndorfer. Die erste Großchance vergab Jakob Haussmann, der nach langer Zeit dem Team am heutigen Tag aushelfen konnte. Frei vor dem Tor brachte er den Ball jedoch leider nicht im Kasten unter. Nach einer Ecke lag der Jubel schon fast auf den Lippen, als Carl Mittelstädts Kopfball vom Keeper auf der Linie raus gekratzt wurde. Ebenso hatte Noah Scherer nach tollem Kopfball von Luis Peschke nach einer Ecke die Führung auf dem Fuß, doch schoss er über das Tor. Die nächste Aufregung gab es, als ein tonndorfer Verteidiger eine Hereingabe in den 16er ganz klar mit der Hand verhinderte, doch der Schiedsrichter den fälligen Elfmeter zur allgemeinen Verwunderung verwehrte. Weitere Chancen, unter anderem ein sehenswerter Fallrückzieher von Ole Hoffmann nach Düblers Vorlage, sowie einen Distanzschuss von Dübler selbst brachten ebenso wenig die völlig verdiente Führung. So ging es mit dem Remis in die Pause.

Die zweite Halbzeit wurde zunächst etwas hektischer und auch giftiger. Viele Fouls auf beiden Seiten störten den Spielfluss, ebenso wie viele Fehlpässe auf dem zunehmend weichen Platz. Nachlassende Konzentration tat sein Übriges. Dennoch kamen unsere Herren immer wieder geschickt bis zum Strafraum, doch fehlte dort stets die konsequente Fortsetzung bzw. der Abschluss. Entweder wurde der Strafraum zu wenig besetzt oder der letzte Pass fand nicht den entsprechenden Abnehmer. Nach einem Konter über die linke Seite und Vorlage von Dübler tanzte Ole Hoffmann dann die halbe Abwehr aus, scheiterte am Ende jedoch unglücklich beim Abschluss. Über rechts kam der unermüdliche Chris Hensger immer wieder mit nach vorn und steuerte Angriffe mit ein, doch scheiterte es auch hier zumeist am letzten Pass oder eigenem Abschluss. Nach einem klaren Foul an Dübler im Strafraum, verweigerte der Schiedsrichter erneut einen fälligen Elfmeter, was in so einem engen Spiel extrem ärgerlich ist. Luis Peschkes Fallrückzieher war dann kurz vor Schluss noch die beste Möglichkeit unserer Herren. Leider wurde der enorme Aufwand unserer jungen Mannschaft heute nicht mit Toren belohnt, doch überzeugte man defensiv und nahm einen Punkt bei einer absoluten Spitzenmannschaft dieser Staffel mit.