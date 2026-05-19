Remis im Topspiel, Olympia vor dem Abstieg

– Foto: Friedhelm Brauner

Die Kreisliga Braunschweig befindet sich auf der Zielgeraden und im Titelrennen hat der TV Mascherode wohl die letzte Chance verpasst, nochmal richtig anzugreifen. Im Keller wird die Luft für Olympia immer dünner. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht.

Zwischen dem HSC Leu Braunschweig und FT Braunschweig II gab es ein 2:2-Unentschieden. Manuel Thiessen brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Jonah Ademeit antwortete direkt mit dem 1:1 (45.). Nach dem Seitenwechsel traf Alexander Probst zum 2:1 für FT Braunschweig II (48.), ehe Elhaj Diallo nur wenige Minuten später erneut ausglich (52.).

Der TV Mascherode 1919 verspielte gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig eine Zwei-Tore-Führung und musste sich mit einem 2:2 begnügen. Dennis Mysliwiec brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, Daniel Volze erhöhte auf 2:0 (69.). In der Schlussphase kam Rot-Weiß aber noch zurück: Baris Kurnaz verkürzte zunächst auf 1:2 (78.), ehe Masirullah Omarkhiel vier Minuten später den Ausgleich erzielte (82.). Damit ist den Rot-Weißen die Meisterschaft fast nicht mehr zu nehmen.

Der SV Melverode-Heidberg 1933 feierte einen deutlichen 6:0-Auswärtssieg beim FC Wenden II. Alexey Ballard brachte die Gäste bereits nach einer Minute in Führung und legte in der 17. Minute das zweite Tor nach. Aram Ayoub erhöhte früh auf 3:0 (24.), bevor Benjamin Stöhr (71.), Sebastian Schwartz (79.) und Daniel Halle per Foulelfmeter (90.) den klaren Erfolg komplett machten. Melverode-Heidberg springt auf Platz sechs und revanchierte sich für das klare 1:5 im Hinspiel. Wenden II hingegen steht nur noch drei Punkte über dem Strich.

Der SV Olympia Braunschweig und der SV Stöckheim trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Michael Feldbein brachte Olympia per Foulelfmeter in der 15. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Andre Stielau ebenfalls vom Punkt zum 1:1-Endstand aus (56.). Olympia bleibt Letzter, wahrt aber die Minimalchance auf den Klassenerhalt.