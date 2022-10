Remis im Topspiel Freihung-Großalbershof

Ohne Treffer endete das Topspiel der A-Klasse Nord zwischen Freihung und Großalbershof. Von Anfang merkte man, dass niemand der Mannschaften ins offene Messer laufen wollte. Und so lief die erste Halbzeit meist mit Ballstafetten in den eigenen Hälften statt. Nur mit langen Bällen und nach Ecken entwickelten sich teilweise Tormöglichkeiten für die Teams, die jedoch meist nicht zwingend gefährlich waren. Somit ging es erst mal ohne nennenswerte Höhepunkte in die Kabine.

Nach Wiederanpfiff schraubten beide Kontrahenten die Gangzahl etwas hoch, die Gäste kamen nun besser ins Spiel, aber die heute abermals starke Heimabwehr ließ ab dem 16er nichts verwertbares zu. In der 60. Minute wurde die Partie für längere Zeit unterbrochen, da sich ein Freihunger Spieler schwerer Verletzte und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. An dieser Stelle gute Besserung an den Spieler !