Remis im Topspiel, Ausrufezeichen im Keller

Der 21. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt Bewegung in allen Tabellenregionen: Während sich die Spitzenteams neutralisieren, setzen Kellerkinder wichtige Zeichen im Abstiegskampf.
Blau-Weiß demontiert Pesch
Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II feierte beim 8:0 gegen den Vorletzten FC Pesch II einen der höchsten Saisonsiege. Bereits vor der Pause deutete sich die klare Überlegenheit an, nach dem Seitenwechsel brach Pesch vollständig ein. Maximilian Schlinkert ragte mit drei Treffern heraus. Pesch bleibt nach der nächsten deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller. Blau-Weiß hingegen unterstreicht seine offensive Qualität.
SC Blau-Weiß 06 Köln II – FC Pesch II 8:0
SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Matthias Golla, Justus Stühn (71. Mika Weber), Jeremy Kuck (67. Christian Baur), Nys Erichsen, Hannes Löhr (71. René Ulbrych), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (67. Thomas Stassin) (75. Philipp Busse), Quentin Herbst, Steffen Cramer, Martin Fritz Breil
FC Pesch II:
Tore: 1:0 Maximilian Schlinkert (29.), 2:0 Justus Stühn (55.), 3:0 Hannes Löhr (56.), 4:0 Maximilian Schlinkert (67.), 5:0 Maximilian Schlinkert (71.), 6:0 Philipp Busse (78.), 7:0 Nys Erichsen (82.), 8:0 Nys Erichsen (86.)
Casa setzt sich knapp durch
Der Neunte Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 gewann ein umkämpftes Spiel gegen den Dreizehnten TuS Köln-Stammheim 1889 mit 4:3. Beide Mannschaften lieferten sich ein offenes Duell mit wechselnden Führungen. Casa nutzte eine starke Phase nach der Pause zur Vorentscheidung. Stammheim verkürzte in der Schlussminute, kam jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Damit verschafft sich Casa etwas Luft im Mittelfeld.
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 – TuS Köln-Stammheim 1889 4:3
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967: Sander Wenzel, Moritz Breucker, Robert Schneider, Alessandro Tallarico Alves, Luca Öztekin (63. Julian Birk), Justin Koch, Paul Lukas Feifel, Ahmed Abu Affan (82. Pietro Schiavo), Tillmann Tröster, Jona Schulze (78. Marlon Javier Zambrano Loor), Mathis Büchter
TuS Köln-Stammheim 1889:
Tore: 1:0 Tillmann Tröster (6.), 1:1 (12.), 2:1 Paul Lukas Feifel (38.), 2:2 (58.), 3:2 Julian Birk (68.), 4:2 Jona Schulze (70.), 4:3 (90.)
Spitzenspiel ohne Sieger
Im Topspiel trennten sich der Zweite SV Gremberg Humboldt 60/62 und Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven 1948 mit 3:3. Weiler erwischte einen Blitzstart, musste jedoch nach zwischenzeitlicher Führung den Rückstand hinnehmen. Gremberg drehte die Partie zwischenzeitlich, ehe Weiler per Strafstoß ausglich. Beide Teams agierten auf hohem Niveau und mit großer Intensität. Das Ergebnis hält den Abstand an der Tabellenspitze stabil.
SV Gremberg Humboldt 60/62 – SC Köln Weiler Volkhoven 1948 3:3
SV Gremberg Humboldt 60/62: Dominik Wördemann, Dongo-Nzaya Basombo, Ryuma Sato, Mike Keou Tientcheu, Nico Burbach, Sinan Civgin, Marvin Plenker, Lukas Alexander Stiefeling, Samet Cetin, Kerim Soycan, Kurtay Teneke
SC Köln Weiler Volkhoven 1948: Julian Krajnc, Richy Söntgen, Jan Maximilian Fonkou, Marius Geertschuis, Walid Sekkour, Dominik Knauer, Simon Geertschuis, Patrick Ince, Niko Kuhn, Josch Schuck, Sinan Musliov
Tore: 0:1 Niko Kuhn (2.), 1:1 (34. Eigentor), 1:2 Simon Geertschuis (45.+1), 2:2 Kerim Soycan (62.), 3:2 Nico Burbach (66.), 3:3 Marius Geertschuis (79. Foulelfmeter)
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