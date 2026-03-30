Remis im Topspiel, Ausrufezeichen im Keller Weiler behauptet Spitze – West und Bosna überraschen, Blau-Weiß glänzt. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Michael Schmidt

Der 21. Spieltag der Kreisliga A Köln bringt Bewegung in allen Tabellenregionen: Während sich die Spitzenteams neutralisieren, setzen Kellerkinder wichtige Zeichen im Abstiegskampf.

Blau-Weiß demontiert Pesch Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II feierte beim 8:0 gegen den Vorletzten FC Pesch II einen der höchsten Saisonsiege. Bereits vor der Pause deutete sich die klare Überlegenheit an, nach dem Seitenwechsel brach Pesch vollständig ein. Maximilian Schlinkert ragte mit drei Treffern heraus. Pesch bleibt nach der nächsten deutlichen Niederlage tief im Tabellenkeller. Blau-Weiß hingegen unterstreicht seine offensive Qualität.

SC Blau-Weiß 06 Köln II – FC Pesch II 8:0

SC Blau-Weiß 06 Köln II: Patrick Ulrich, Matthias Golla, Justus Stühn (71. Mika Weber), Jeremy Kuck (67. Christian Baur), Nys Erichsen, Hannes Löhr (71. René Ulbrych), Maximilian Schlinkert, Jonas Behrenbruch (67. Thomas Stassin) (75. Philipp Busse), Quentin Herbst, Steffen Cramer, Martin Fritz Breil

FC Pesch II:

Tore: 1:0 Maximilian Schlinkert (29.), 2:0 Justus Stühn (55.), 3:0 Hannes Löhr (56.), 4:0 Maximilian Schlinkert (67.), 5:0 Maximilian Schlinkert (71.), 6:0 Philipp Busse (78.), 7:0 Nys Erichsen (82.), 8:0 Nys Erichsen (86.)

Casa setzt sich knapp durch Der Neunte Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 gewann ein umkämpftes Spiel gegen den Dreizehnten TuS Köln-Stammheim 1889 mit 4:3. Beide Mannschaften lieferten sich ein offenes Duell mit wechselnden Führungen. Casa nutzte eine starke Phase nach der Pause zur Vorentscheidung. Stammheim verkürzte in der Schlussminute, kam jedoch nicht mehr zum Ausgleich. Damit verschafft sich Casa etwas Luft im Mittelfeld.