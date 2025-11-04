Remis im Topduell sowie im Derby, Brake überrascht

Die meisten Augen waren auf das Topspiel in Papenburg gerichtet, doch auch der Rest des Spieltags war äußerst spannend. So stand in Esens ein Kellerduell an und in Dinklage ein Derby. Wir fassen das Wochenende kurz und knapp zusammen..
Klare Sache im Stadion an der Alexanderstraße: Der SV Bevern siegte souverän mit 4:0 beim VfL Oldenburg. Thomas Wulfing (12.) und Finn Nolting (27.) stellten früh die Weichen, Dzejlan Fejzic (70., Foulelfmeter) und Jan Kalvelage (86.) machten den Deckel drauf. Bevern zeigte eine abgeklärte Vorstellung und bleibt mit zwei Spielen weniger in Schlagdistanz zur Spitze. Oldenburg hingegen fand offensiv kaum statt. Für Bevern war es der vierte Sieg in Serie.
Ein Spitzenspiel mit allem, was dazugehört: Spannung, Emotionen und ein später Schockmoment. Wilko Docter (39.)brachte Papenburg in Führung, doch Benjamin Willenbrink (43.) köpfte postwendend zum 1:1 ein. Nach der Pause drängte Mühlen auf den Sieg und belohnte sich durch Peter Sieve (78.) zum 2:1. Als alles nach einem Auswärtssieg roch, traf Papenburg in der 90.+2 durch einen abgefälschten Schuss von Paul Marx noch zum 2:2.
GWM-Trainer Andreas Hinrichs zeigte sich trotz des Rückschlags stolz: „Ein Punkt in Papenburg ist stark – aber heute war eigentlich mehr drin.“ Papenburg bleibt Tabellenführer, Mühlen lauert weiter knapp dahinter.
Der BV Garrel bleibt der Topgruppe auf den Fersen. Nach frühem Rückstand durch Jan Ostendorf (14.) kam Schüttorf im zweiten Durchgang durch Jesko Bühring (66.) zurück, doch Garrel schlug eiskalt zurück: Janek Jacobs (69.) und Jan-Ole Rahenbrock (70.) trafen innerhalb von zwei Minuten zum 3:1. Patrick Looschen (85.) erhöhte auf 4:1, ehe Luca Waldhof (90.) noch Ergebniskosmetik betrieb.
Co-Trainer Dennis Große Vennekate zeigte sich enttäuscht: „Wir haben gute Phasen, aber genau da werden wir bestraft. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Wochen.“ Garrel bleibt dank des Sieges punktgleich mit Mühlen auf Platz drei – und empfängt nächste Woche Tabellenführer Papenburg zum absoluten Topspiel.
Der SV Grün-Weiß Firrel feierte einen wichtigen Auswärtssieg in Esens. Zwar brachte Jan Sabath (30.) die Gastgeber in Führung, doch Felix Karius (36.) glich noch vor der Pause aus. In einer umkämpften zweiten Hälfte erzielte Bastian Schaffer (84.) den späten Siegtreffer für Firrel, das mit diesem Dreier Anschluss ans Mittelfeld hält. Esens bleibt dagegen im Tabellenkeller stecken. Nun sieben Punkte hinter Firrel.
Der SC Melle 03 setzte sich bereits am Donnerstag bei Aufsteiger BW Lohne II verdient mit 3:1 durch. Schon früh sorgten Mika Winkel (7.)und Dennis Greiff (13.) für eine komfortable Führung der Gäste. Zwar brachte Fynn Dauny (22.) Lohne wieder heran, doch Tommy Claushallmann (52.) stellte den alten Abstand wieder her und besiegelte den Auswärtssieg. Melle zeigte sich effizient und schob sich mit dem Dreier weiter nach oben.
in torreiches Duell in Nordhorn: Jannes Vehrenkamp (13.) brachte Brake früh in Führung, doch Christopher Hölscher (14.), Kamaljit Singh (26.) und Tom Hopp (43.) drehten die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Brake eindrucksvoll zurück: Osama Kilany (73.) und Noah Maletzko (86.) trafen zum 3:3-Endstand. Für Nordhorn ein ärgerlicher Punktverlust im Kampf um die oberen Plätze – für Brake ein Achtungserfolg im Tabellenkeller.
Der TV Dinklage verpasste trotz starker Leistung den Heimsieg im Derby gegen Vechta. Arne Blömer (29.) brachte den TVD in Führung, ehe Jason Bahns (75.) nachlegte. Kurz darauf kassierte Philipp Scibior (69.) Gelb-Rot – das Spiel kippte. Vechta nutzte die Überzahl und kam durch Christoph Hainke (76.) und Lie Sillah (86.) noch zum 2:2.
Trainer Tobias Langemeyer haderte mit der Chancenverwertung: „Wir dominieren lange, haben 19 Abschlüsse, machen aber nur zwei Tore. Das ist einfach bitter.“ Dinklage bleibt im Mittelfeld, während Vechta dank des späten Ausgleichs einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holte.