Remis im Topduell sowie im Derby, Brake überrascht

Klare Sache im Stadion an der Alexanderstraße: Der SV Bevern siegte souverän mit 4:0 beim VfL Oldenburg. Thomas Wulfing (12.) und Finn Nolting (27.) stellten früh die Weichen, Dzejlan Fejzic (70., Foulelfmeter) und Jan Kalvelage (86.) machten den Deckel drauf. Bevern zeigte eine abgeklärte Vorstellung und bleibt mit zwei Spielen weniger in Schlagdistanz zur Spitze. Oldenburg hingegen fand offensiv kaum statt. Für Bevern war es der vierte Sieg in Serie.

Ein Spitzenspiel mit allem, was dazugehört: Spannung, Emotionen und ein später Schockmoment. Wilko Docter (39.)brachte Papenburg in Führung, doch Benjamin Willenbrink (43.) köpfte postwendend zum 1:1 ein. Nach der Pause drängte Mühlen auf den Sieg und belohnte sich durch Peter Sieve (78.) zum 2:1. Als alles nach einem Auswärtssieg roch, traf Papenburg in der 90.+2 durch einen abgefälschten Schuss von Paul Marx noch zum 2:2.

GWM-Trainer Andreas Hinrichs zeigte sich trotz des Rückschlags stolz: „Ein Punkt in Papenburg ist stark – aber heute war eigentlich mehr drin.“ Papenburg bleibt Tabellenführer, Mühlen lauert weiter knapp dahinter.