Remis im Test zweier Oberligisten

Die RPS-Oberligisten FV Eppelborn und SV Auersmacher haben sich am Sonntag in einem Testspiel auf dem Kunstrasenplatz des FVE 3:3 (1:0) getrennt. Adan Ladjinef brachte den Gastgebern die Pausenführung, Merouane Taghzoute konnte zu Beginn der zweiten Hälfte ausgleichen. Die zweite Eppelborner Führung besorgte Felix Guttmann, doch wieder kamen die Gäste zum Gleichstand. Nach einem Foul an Taghzoute verwandelte Dominik Kaiser einen Foulelfmeter. Auch die dritte Führung durch Jonas Strässer reichte Eppelborn nicht zum Sieg, denn Felix Laufer stellte den Endstand her. Für Gäste-Trainer Heiko Wilhelm war es das erste Spiel mit seinem neuen Team. Der SV Auersmachet tritt zu seinem nächsten Test am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf dem heimischen Gelände gegen den Schröder-Saarlandligisten FC Rastpfuhl an. Eppelborn spielt am Samstag um 19 Uhr im Lebacher Stadtteil Aschbach gegen den SV Rot-Weiss Hasborn, ebenfalls aus der Schröder-Saarlandliga.