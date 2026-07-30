Remis im Test: Lorup und Werlte trennen sich 1:1

Gestern, 19:30 Uhr SV Blau-Weiß Lorup 1911 Lorup SV Sparta Werlte Werlte 1 1 Abpfiff + Video Im Testspiel zwischen dem SV Blau-Weiß Lorup und dem SV Sparta Werlte gab es keinen Sieger. Lukas Kohne brachte den Emslandligisten in der 19. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Jürgen Beckmann für den Kreisligisten aus. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Ein Blick auf den Spielbericht lohnt sich diesmal besonders: Dank der FuPa-Video-Highlights sind beide Treffer direkt zu sehen. Viel Spaß beim Anschauen! Für Lorup geht es am Sonntag im Emco-Kreispokal gegen den TuS Lingen II weiter. Sparta Werlte startet ebenfalls am Sonntag beim SV Eintracht Eisten-Hüven in den Emco-Kreispokal.

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Blau-Weiß Lorup hat im Testspiel beim SV Hilkenbrook einen auch in der Höhe verdienten 9:0-Erfolg gefeiert. Der Kreisligist stellte bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg: Marvin Wingbermühlen, Hannes Schmits, Luca Wingbermühlen und Jürgen Beckmann sorgten für eine komfortable 4:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel blieb Lorup torhungrig. Beckmann schnürte mit zwei weiteren Treffern, darunter ein verwandelter Foulelfmeter, den Dreierpack, ehe Jan Pötzsch, Stefan Korte und erneut Schmits den Endstand herstellten. Nach dem deutlichen Erfolg wartet auf Blau-Weiß Lorup am Mittwoch (29. Juli, 19:30 Uhr) der nächste Härtetest. Dann gastiert mit SV Sparta Werlte ein Team aus der Opti-Wohnwelt-Emslandliga am Start, das in der vergangenen Saison aus der Bezirksliga abgestiegen ist.

Germania Thuine gewinnt letzten Test vor dem Pflichtspielstart Der SV Germania Thuine hat seinen letzten Härtetest erfolgreich absolviert und Altenlingen III mit 2:0 bezwungen. Janos Bruns brachte die Gastgeber in der 32. Minute in Führung, ehe Lars Evers den verdienten Erfolg nach der Pause mit dem 2:0 (72.) perfekt machte. Für Thuine war es ein gelungener Abschluss der Vorbereitung vor dem Start in die Pflichtspielsaison.

Für den SV Polle ist der Emco-Kreispokal bereits nach der ersten Runde beendet. Beim klassentieferen SV Wettrup unterlag der Vertreter der 1. Kreisklasse mit 3:4. Die Gastgeber legten früh den Grundstein für die Überraschung und führten nach Treffern von Thomas Fehren (7.) und Andreas Reimer (38.) mit 2:0. Polle kämpfte sich durch Daniel Wester (68.) und Melvin Struckmann (84.) zwar zum Ausgleich zurück, doch Thorben Foppe (85.) und erneut Fehren (88.) entschieden die Partie zugunsten Wettrups. Der verwandelte Foulelfmeter von Noel Töller in der Nachspielzeit kam für den SV Polle nur noch zur Ergebniskosmetik.