Remis im Stadtderby, Vorsfelde und Gifhorn siegen knapp

Bereits am Freitag versammelten sich einige fussballbegeisterte Fans zum Derby in Göttingen, doch auch am Sonntag rollte der Ball auf den Plätzen der Landesliga und bot einige spannende Duelle. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

Effiziente Gifhorner holen den siebten Liga-Sieg in Serie. Til Steding (24.) köpfte die Führung, Julio Rodrigues (70.)legte trocken zum 0:2 nach. Trotz zweier Gelb-Roter Karten (82., 93.) rettete der MTV nach Northeims Anschluss durch Thierry Ngoudjou Patigo (89., FE) den Auswärtssieg – dank starker Defensivarbeit und Keeper Thiel.

Blitzstart und reifer Auftritt von Acosta. Uriel Ayimele Donguetsop (2.) stellte früh auf 1:0, Sebastian Schlüschen (11.)glich für Germania zügig aus. Noch vor der Pause besorgte Niklas Neudorf (39.) den 2:1-Endstand – danach verteidigte der BSC konzentriert und brachte die Punkte ins Ziel.

Ein wilder Ritt mit späten Wendungen. Lengede startete mit Theo Jacques Tripler (10.) und einem Eigentor von Lion Krizak (24.) zum 2:0. Nach der Pause drehte Fallersleben: Oliver Mundry (47., FE), Cedric Messina (80.), Jamie Blischke (87.) und Dennis Bauer (88.) stellten binnen 41 Minuten auf 2:4. In der Nachspielzeit verkürzte Kevin-Patrick Burkutean (90.+4) – am Ende fehlte Lengede die Zeit.

Der Stadtvergleich endet leistungsgerecht unentschieden. 05 ging kurz vor der Pause durch Lennart Sieburg (43.) in Führung, nachdem zuvor schon Chancen liegen geblieben waren. Nach Wiederbeginn antwortete die SVG: Maximilian Werner (58.) traf nach einer zweiten Ballaktion im Anschluss an eine Ecke zum 1:1. In der offenen Schlussphase ließen beide Seiten den Lucky Punch aus.

Später Jubel für den SSV. Dimitrios Tsampasis (44.) brachte Kästorf in Front, Luca Faustmann (64.) glich erstmals aus. Leander Petry (71.) stellte wieder auf Führung, Faustmann (80.) antwortete erneut – ehe Mehmet Hajdaraj (89.) den Heimsieg mit dem 3:2 klarmachte. Das achte Spiel in Serie ohne Niederlage gegen die Freien Turner.

Der Spitzenreiter bleibt abgeklärt. Joker Michel Haberecht (67.) entschied die zähe Partie mit seinem Treffer zum 0:1. Vorsfelde verteidigte danach kompromisslos und nahm die Pflichtpunkte mit.

ovenden siegt dank eines eiskalten Torjägers. Dennis Falinski (17., 22., 60.) schnürte den Hattrick – der Aufsteiger aus Volkmarode verpasste seine Möglichkeiten auf den Anschluss und wurde konsequent ausgekontert. Defensiv hielt der BSV die Null souverän und stellt weiterhin die beste Defensivreihe der Liga.