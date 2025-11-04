 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
– Foto: Ian Messerschmidt

Remis im Stadtderby, Vorsfelde und Gifhorn siegen knapp

Bleckenstedt deutlich

Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Bereits am Freitag versammelten sich einige fussballbegeisterte Fans zum Derby in Göttingen, doch auch am Sonntag rollte der Ball auf den Plätzen der Landesliga und bot einige spannende Duelle. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
2
1
Abpfiff

Blitzstart und reifer Auftritt von Acosta. Uriel Ayimele Donguetsop (2.) stellte früh auf 1:0, Sebastian Schlüschen (11.)glich für Germania zügig aus. Noch vor der Pause besorgte Niklas Neudorf (39.) den 2:1-Endstand – danach verteidigte der BSC konzentriert und brachte die Punkte ins Ziel.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
1
2
Abpfiff

Effiziente Gifhorner holen den siebten Liga-Sieg in Serie. Til Steding (24.) köpfte die Führung, Julio Rodrigues (70.)legte trocken zum 0:2 nach. Trotz zweier Gelb-Roter Karten (82., 93.) rettete der MTV nach Northeims Anschluss durch Thierry Ngoudjou Patigo (89., FE) den Auswärtssieg – dank starker Defensivarbeit und Keeper Thiel.

Fr., 31.10.2025, 14:00 Uhr
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
1
1
Abpfiff

Der Stadtvergleich endet leistungsgerecht unentschieden. 05 ging kurz vor der Pause durch Lennart Sieburg (43.) in Führung, nachdem zuvor schon Chancen liegen geblieben waren. Nach Wiederbeginn antwortete die SVG: Maximilian Werner (58.) traf nach einer zweiten Ballaktion im Anschluss an eine Ecke zum 1:1. In der offenen Schlussphase ließen beide Seiten den Lucky Punch aus.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
3
4
Abpfiff

Ein wilder Ritt mit späten Wendungen. Lengede startete mit Theo Jacques Tripler (10.) und einem Eigentor von Lion Krizak (24.) zum 2:0. Nach der Pause drehte Fallersleben: Oliver Mundry (47., FE), Cedric Messina (80.), Jamie Blischke (87.) und Dennis Bauer (88.) stellten binnen 41 Minuten auf 2:4. In der Nachspielzeit verkürzte Kevin-Patrick Burkutean (90.+4) – am Ende fehlte Lengede die Zeit.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
3
2
Abpfiff

Später Jubel für den SSV. Dimitrios Tsampasis (44.) brachte Kästorf in Front, Luca Faustmann (64.) glich erstmals aus. Leander Petry (71.) stellte wieder auf Führung, Faustmann (80.) antwortete erneut – ehe Mehmet Hajdaraj (89.) den Heimsieg mit dem 3:2 klarmachte. Das achte Spiel in Serie ohne Niederlage gegen die Freien Turner.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
0
1
Abpfiff

Der Spitzenreiter bleibt abgeklärt. Joker Michel Haberecht (67.) entschied die zähe Partie mit seinem Treffer zum 0:1. Vorsfelde verteidigte danach kompromisslos und nahm die Pflichtpunkte mit.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
0
3
Abpfiff

ovenden siegt dank eines eiskalten Torjägers. Dennis Falinski (17., 22., 60.) schnürte den Hattrick – der Aufsteiger aus Volkmarode verpasste seine Möglichkeiten auf den Anschluss und wurde konsequent ausgekontert. Defensiv hielt der BSV die Null souverän und stellt weiterhin die beste Defensivreihe der Liga.

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
0
5
Abpfiff

Bleckenstedt feiert einen Kantersieg nach der Pause. Innerhalb von 21 Minuten trafen Fabio Hajdaraj (50.), Rico-René Frank (52.), Andrea Rizzo (56.), Jan-Philip Meinhardt (67.) und erneut Rizzo (71.). Vahdet brach nach ordentlicher erster Halbzeit ein – Bleckenstedt gewann nun fünf Mal in Serie gegen Vahdet und schoss dabei 24 Tore.

