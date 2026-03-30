Remis im Stadtderby, Barum mit Kantersieg, Spektakel in Barendorf

– Foto: Steffi Rathje

Der 26. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 1 stand im Zeichen der Torspektakel. Barum siegte 9:0. Breese-Langendorf mit 6:3 und in Barendorf gab es ein 4:4. Im Titelrennen zogen alle drei Kontrahenten im Gleichschritt nach vorne. Wi schauen auf die Partien in der Übersicht..

Yannick Gausmann (18.) und Henrik Tutas (39.) sorgten für die Führung. Julian Menzel (44.) verkürzte noch vor der Pause, doch erneut Henrik Tutas (70.) machte alles klar. Nach der Niederlage gegen Bardowick ist Römstedt wieder in der Spur.

MTV Barum dominierte früh und deutlich. Dennis Ohneseit (3., 5., 47.) und Daniel Maaß (7., 88., 90.) trafen jeweils dreifach. Weitere Treffer erzielten Juri Malina (13.) und Sebastian Strzalla (24.), dazu kam ein Eigentor von Justus Widdecke (29.). Die Gäste gewannen nun vier Partien in Serie und haben nun vier Zähler Abstand auf die Abstiegsränge.

Lasse Martin traf doppelt (31., 50.), ehe Kristian Krieger per Foulelfmeter (70.) erhöhte. Mats Holtmann (79.) verkürzte, Nico Kliche (90.) stellte den alten Abstand wieder her, bevor Kevin Komarow (90.) noch traf. Adendorf feierte den zweiten Sieg in Serie, während Gellersen auf Platz 14 rutschte.

Yanic Harms (27.) brachte Bardowick in Führung, Lucas Kaufmann (61.) sorgte für die Entscheidung. Die Hausherren machten ihre Hausaufgaben im Titelrennen, während Küsten die zweite Niederlage in Serie kassiert.

Josua Clasen (4., 49.) traf doppelt für Wieren. Für Breese-Langendorf waren Florian Puhst (11.), Tom Lukas Martens (23.), Jonas Zuther (35.), Malte Strache (43.), Joel-Pascal Meier (44.) und Jonas Demmer (50.) erfolgreich. Laurin-Emanuel Sokoll traf zudem per Elfmeter (31.). Die Hausherren gewannen also das Torspektakel und holten 13 Punkte aus den vergangenen fünf Spielen. Wieren kassierte die dritte Niederlage in Folge.

Julian Wulf (43.) und Maurice Ellenberg (56.) erzielten die Treffer für Teutonia Uelzen, die durch den Heimsieg den zweiten Platz verteidigten. Holdenstedt hingegen kassierte die erste Niederlage nach sechs Spielen ohne als Verlierer vom Feld zu gehen.

Paul-Lukas Bölter brachte Wendisch Evern mit einem Doppelpack (33., 49.) in Führung. Doch TuS Reppenstedt kam zurück: Tammo Aki Aue (54.) verkürzte, ehe Niklas Volpe (72.) den Ausgleich erzielte. Reppenstedt holte nach fünf Niederlagen wieder einen Punkt, ist aber weiterhin seit neun Spielen ohne Dreier.

Erik Bielesch (12.) und Francesco Block (32.) brachten Eintracht in Führung. Karl-Ole Schell (42.) verkürzte, ehe Cengiz Acar (90.) spät ausglich. Ein wichtiger Punktefolg im Stadtderby, dennoch bleibt die Eintracht tief im Keller.