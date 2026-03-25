Remis im Stadtderby

– Foto: Fritz Zimmermann

Aufstellung des VfR Hausen II:

Kiefl – Manjang, Goncalves Sele, Bozkurt, Hasenauer (55. Mutlu), Gutgsell, Schnurr, Ablaß (62. Bangoura), Adali, Mosawie, Gladrow (C)

Zuschauer: 55

Schiedsrichter:

Arno Gutmann (TuS Obermünstertal)

Das Krozinger Derby …

… endete wie im Vorspiel erneut unentschieden. Dies vor einer ganz bescheidenen Zuschauerzahl, aber man musste ja gleichzeitig spielen, wo nur wenige Kilometer entfernt das Verbandsliga-Derby VfR Hausen gegen FC Auggen stattfand. Auch das Gesamtniveau der Partie war selten prickelnd. Hausen II stand bis auf zwei Ausnahmen sehr gut, war kämpferisch stark und kam über die bewährte kompakte Defensive. Dem favorisierten Tabellendritten FCK fiel dagegen, wie schon im Vorspiel, offensiv wenig ein.

Nach einer halben Stunde Spielzeit dann die beiden Highlights der Begegnung. Vor dem 0:1 (28.) eroberte sich Jonas Gutgsell den Ball und setzte Spielmacher Yigit Hasan Adali ein. Dieser passte auf Enes Bozkurt, der flach aus 14 Metern zu seinem ersten Saisontreffer traf. Leider hielt die Führung nur kurz, denn nur eine Minute später (29.) glich Krozingen schon zum 1:1-Endstand aus. Zweimal verpassten es die Möhlinkicker, die Situation sauber zu klären. Nach der Balleroberung kam das Spielgerät zu Aron Löffel, der mit einem strammen, unhaltbaren Schuss einnetzte.

Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt, denn das sehr faire Spiel gab wenig Nennenswertes her. Zwei Aufreger gab es aber dann doch noch. Die Gastgeber erzielten dabei einen Treffer, bei dem auf Abseits entschieden wurde, was es aber nicht war. Danach wurde dem VfR ein klarer Strafstoß nach Foulspiel an Yigit Hasan Adali verweigert.

Es blieb somit beim gerechten 1:1, was keiner der beiden Mannschaften so richtig weiterhelfen konnte.

Was VfR-Kapitän Nick Gladrow so zusammenfasste:

„Wir haben gut gekämpft, sind viel gelaufen – am Ende ein gerechtes 1:1 (!!).“

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)