Remis im Spitzenspiel zwischen SV Hölzlebruck und SG Riedböhringen/Fü.

Viele Zweikämpfe vor dem Gästetor lieferten sich der SV Hölzlebruck und die SG Riedböhringen-Fützen. – Foto: Scheu

Tabellenführer SV Hölzlebruck und Verfolger SG Riedböhringen/Fützen trennen sich in der Fußball-Kreisliga-A 1:1. Der SV Titisee landet einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).

SV Titisee – SV TuS Immendingen 4:2 (2:0). Die Einheimischen gingen in der zwölften Minute durch Pirmin Schwab in Führung. In der 29. Minute konnte Micael Do Cabo Vencimo erhöhen. In der 55. Minute netzte Alexander Winter zum 3:0 ein. In der 73. Minute bekamen die Gäste dann einen Elfmeter zugesprochen. Den verwandelte Namik Gülal. Diego Bogajo gelang in der 81. Minute sogar der Anschlusstreffer. In der 90. Minute entschied aber Vitor Rodrigues Dias mit seinem Tor die Partie. "Wir waren stark ersatzgeschwächt, unsere Leistung war schwach. Titisee hat verdient gewonnen", sagte der Immendinger Trainer Karlheinz Krause nach dem Abpfiff der Partie. Alle Infos zu allen Spielen (BZ-Plus).