Remis im Spitzenspiel, worüber sich keiner so richtig freut

Der Bovender SV und die Freien Turner Braunschweig trennten sich in einem umkämpften Duell 1:1. Beide Mannschaften lieferten sich über 90 Minuten ein intensives Spiel, in dem es kaum klare Torchancen, dafür aber viele Zweikämpfe und kleine Fouls gab.

Die Gäste aus Braunschweig kamen nach der Pause besser ins Spiel und gingen in der 52. Minute durch Timon Hallmann in Führung. FT-Trainer Julian Runzer sprach anschließend von einem Spiel, das dem erwartet schweren Charakter entsprach: „Es war wie erwartet erst mal so, dass es ein umkämpftes Spiel mit vielen Kleinigkeiten und vielen kleinen Fouls wird. Aber das haben wir insgesamt gut angenommen. Wir gehen dann auch nach einer Ecke in Führung. Den Ausgleich kassieren wir durch einen Blöden Fehler im Aufbau.“

Bovenden reagierte auf den Rückstand mit offensiven Wechseln. Mit der Einwechslung von Dennis Forkpah und Jona Marian Wehofsky kam neuer Schwung in die Partie. Trainer Yannick Broscheit lobte: „Mit den Wechseln kam offensiv nochmal richtig Dampf ins Spiel. Da hatten wir die ein oder andere Möglichkeit.“ In der 80. Minute wurde der Aufwand belohnt: Mohamed N’Kony Taboure schloss nach einem Ballgewinn im Zentrum und einem präzisen Steckpass eiskalt ab und markierte den verdienten Ausgleich. Die Gastgeber hatten sogar noch die große Chance auf den Siegtreffer. Broscheit zeigte sich jedoch verärgert über eine Entscheidung des Schiedsrichtergespanns: „Sehr ärgerlich, dass wir dann sogar noch das 2:1 erzielen, aber das Schirigespann mit ihren Augen scheinbar ganz woanders war, obwohl selbst der Fotograf das klare Tor noch in Ruhe fotografieren konnte.“