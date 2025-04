Remis im Spitzenspiel vor toller Kulisse im Geestegrund

Das mit Spannung erwartete Duell fand zwar keinen Sieger, aber hatte einiges zu bieten. Der FC Geestland III führte bis in die Nachspielzeit durch einen Treffer von Pierre Jimmy Kauschus und spielte ab der 26. Minute in Überzahl. Torhüter Fynn Stürcken sah nach einer Notbremse kurz vor dem eigenen Strafraum die Rote Karte.

Der erste Treffer fiel kurz vor der Halbzeit. Kauschus überlief seinen Gegenspieler und sein Schuss ins kurze Eck landete im Tor. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hausherren die Tabellenführung zurückerobert, die sie in der Vorwoche erst an die Wehdener verlor.

Die Gäste blieben aber auch in Unterzahl stets gefährlich und in der Nachspielzeit landete die Kugel vor den Füßen von Joshua-Nino Nußbaum, der den 1:1-Ausgleich vor ca 300 Zuschauern in Köhlen markierte. Die Wehdener, die mit einem Bus anreisten und von 100 Fans begleitet wurden, feierten danach den Punkt. Die Freude über die verteidigte Tabllenführung war groß. Mit zwei Punkten Vorsprung geht der TSV nun in den Saisonendspurt.