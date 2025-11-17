 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Remis im Spitzenspiel vor 335 Zuschauern: Aramäer jubeln spät

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Ein Spieltag mit klaren Konturen im Titelrennen: Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen trennten sich unentschieden, während TG Böckingen spät gewann. FC Union Heilbronn setzte mit einem Kantersieg ein Ausrufezeichen, Pfedelbach siegte knapp – und im Tabellenkeller blieb es eng.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
1
0
Luka Michael Barbir entschied das Spiel mit seinem Treffer in der 32. Minute. Pfedelbach verteidigte den knappen Vorsprung konzentriert bis zum Abpfiff.

Gestern, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
3
2

Riccardo Madaro (21.) und Kevin Haas per Foulelfmeter (43.) brachten die Gastgeber 2:0 in Front; nach Gelb-Rot gegen Luke Luft (59.) glichen Loris Ademaj (66.) und Adrian Nicolae Radu (75.) zunächst aus. Radu scheiterte zuvor mit einem Foulelfmeter am Torwart (71.), ehe Haas späte Nervenstärke zum 3:2 bewies (85.).

Gestern, 14:30 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
2
2
Felix Pratz (15.) und Lukas Schulz (58.) trafen für die Gäste, Milot Halilaj (30.) glich zunächst aus. Robert Grau rettete Aramäer Heilbronn vor 335 Zuschauern in der Nachspielzeit den Punkt (90.+2).

Gestern, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
4
0
Johannes Ebner (25.) und Nico Leihenseder (49.) legten vor, ehe Marco Nagel (77.) und Christian Wacker (85.) den ungefährdeten Heimsieg komplettierten. Schwaigern zeigte über 90 Minuten den zwingenderen Auftritt.

Gestern, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
1
1
Jakob Scheppach brachte die Hausherren in Führung (18.), Tobias Stricker glich nach der Pause aus (67.). Beide Teams teilten sich in einer ausgeglichenen Partie leistungsgerecht die Punkte.

Gestern, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
3
2
Ilja Klein (7.) eröffnete für die Gäste, doch Mike Behringer (18.) und Simon Faber (61.) drehten das Spiel; Klein glich per Handelfmeter aus (64.). Marcel Oechsner setzte kurz darauf den entscheidenden Treffer (69.).

Gestern, 14:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
6
1

Die Gäste gingen durch Johannes Pfau (9.) in Führung, doch Mirnis Salija drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 39.), ehe Luciano Gruosso (45.+2), Emre Korkmaz (48.), Deniz Baydin (50.) und Benjamin Hetemi (90.) auf 6:1 stellten. Ein klarer Heimerfolg nach früher Schrecksekunde.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
1
3
Philipp Matyssek stellte die Weichen für Botenheim (29.), Lorenz Kühner egalisierte spät (68.). In der Schlussphase entschieden Tobias Frank (82.) und Gbenga Daniel Adekoya (87.) die Partie zugunsten der Gäste.

Timo BabicAutor