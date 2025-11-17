Remis im Spitzenspiel vor 335 Zuschauern: Aramäer jubeln spät
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 13. Spieltags
Ein Spieltag mit klaren Konturen im Titelrennen: Aramäer Heilbronn und die Sportfreunde Lauffen trennten sich unentschieden, während TG Böckingen spät gewann. FC Union Heilbronn setzte mit einem Kantersieg ein Ausrufezeichen, Pfedelbach siegte knapp – und im Tabellenkeller blieb es eng.
Luka Michael Barbir entschied das Spiel mit seinem Treffer in der 32. Minute. Pfedelbach verteidigte den knappen Vorsprung konzentriert bis zum Abpfiff.
---
Riccardo Madaro (21.) und Kevin Haas per Foulelfmeter (43.) brachten die Gastgeber 2:0 in Front; nach Gelb-Rot gegen Luke Luft (59.) glichen Loris Ademaj (66.) und Adrian Nicolae Radu (75.) zunächst aus. Radu scheiterte zuvor mit einem Foulelfmeter am Torwart (71.), ehe Haas späte Nervenstärke zum 3:2 bewies (85.).
---
Felix Pratz (15.) und Lukas Schulz (58.) trafen für die Gäste, Milot Halilaj (30.) glich zunächst aus. Robert Grau rettete Aramäer Heilbronn vor 335 Zuschauern in der Nachspielzeit den Punkt (90.+2).
---
Johannes Ebner (25.) und Nico Leihenseder (49.) legten vor, ehe Marco Nagel (77.) und Christian Wacker (85.) den ungefährdeten Heimsieg komplettierten. Schwaigern zeigte über 90 Minuten den zwingenderen Auftritt.
---
Jakob Scheppach brachte die Hausherren in Führung (18.), Tobias Stricker glich nach der Pause aus (67.). Beide Teams teilten sich in einer ausgeglichenen Partie leistungsgerecht die Punkte.
---
Ilja Klein (7.) eröffnete für die Gäste, doch Mike Behringer (18.) und Simon Faber (61.) drehten das Spiel; Klein glich per Handelfmeter aus (64.). Marcel Oechsner setzte kurz darauf den entscheidenden Treffer (69.).
---
Die Gäste gingen durch Johannes Pfau (9.) in Führung, doch Mirnis Salija drehte die Partie mit einem Doppelpack (25., 39.), ehe Luciano Gruosso (45.+2), Emre Korkmaz (48.), Deniz Baydin (50.) und Benjamin Hetemi (90.) auf 6:1 stellten. Ein klarer Heimerfolg nach früher Schrecksekunde.
---
Philipp Matyssek stellte die Weichen für Botenheim (29.), Lorenz Kühner egalisierte spät (68.). In der Schlussphase entschieden Tobias Frank (82.) und Gbenga Daniel Adekoya (87.) die Partie zugunsten der Gäste.
