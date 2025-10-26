Remis im Spitzenspiel vor 200 Zuschauern: Young Boys retten Punkt

Zum Abschluss des 13. Spieltags der Verbandsliga Württemberg trennten sich die Spitzenteams Young Boys Reutlingen und TSV Berg mit einem 1:1-Unentschieden.

Der SV Fellbach erwischte vor eigenem Publikum den perfekten Start. Bereits in der 6. Minute traf Maximilian Bresic zur 1:0-Führung. In einer temporeichen ersten Hälfte drängten die Gastgeber auf das zweite Tor, doch Holzhausen blieb gefährlich. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Ausgleich: Erind Zogu traf in der 45. Minute zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Holzhausen den Druck und drehte die Partie in der 63. Minute, als Lysander Skoda den 2:1-Siegtreffer erzielte. ---



Die Sportfreunde Dorfmerkingen setzten sich in einem intensiven Heimspiel gegen den TSV Oberensingen mit 2:1 durch. Fabio Mango brachte die Gastgeber früh in Führung (15.), doch Simon Brandstetter glich kurz nach der Pause aus (50.). Nur vier Minuten später sorgte Daniel Nietzer (54.) für den entscheidenden Treffer und ließ Dorfmerkingen im Aufstiegsrennen weiter mitmischen. ---



Der VfR Heilbronn musste sich dem FSV Waiblingen mit 1:3 geschlagen geben. Demian Bernsee Villiers traf doppelt (29., 69.) und legte damit den Grundstein für den Auswärtssieg, ehe Fabian Kolb (80.) nachlegte. Der späte Treffer von Robin Dörner (87.) kam für Heilbronn zu spät, das weiterhin im Tabellenkeller feststeckt. ---



Die TSG Tübingen feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Nach torloser erster Hälfte sorgten Henoch Grauer (57.) und Philipp Biermann (84.) für die Entscheidung. Mit dem Sieg verschafft sich Tübingen im Abstiegskampf etwas Luft. ---



Zwischen dem FC Esslingen und dem VfB Friedrichshafen endete die Partie torlos. Beide Mannschaften zeigten zwar Einsatz, fanden aber offensiv zu selten den entscheidenden Moment. Für Esslingen bleibt die Lage im Tabellenkeller damit weiter angespannt. ---



In einem turbulenten Spiel unterlag der FC Rottenburg Calcio Leinfelden-Echterdingen mit 2:3. Stefan Todorović (25.) und Georgios Kaligiannidis (40.) stellten früh auf 0:2, ehe Nick Heberle (60.) verkürzte. Nach Treffern von Dan Constantinescu (71.) und Moritz Rohrer (72.) blieb es bis zum Schluss spannend, doch Rottenburg konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. ---



Der TSV Weilimdorf verlor gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall in letzter Sekunde mit 2:3. Andrew Addo brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), doch nach Treffern von Günter Schmidt (57.) und Philipp Minder (75.) drehte Hall die Partie. Zwar glich Riccardo Scarcelli (86.) noch aus, doch Benjamin Kurz (90.+5) besiegelte in der Nachspielzeit den Sieg der Gäste. ---



Spitzenreiter Young Boys Reutlingen holte im Topduell gegen Verfolger TSV Berg einen Punkt. Im Heimspiel gingen allerdings die Gäste bereits nach zwei Minuten durch Robin Hettel in Führung. Nach 64 Minuten gelang Reutlingen durch ein Eigentor von Lennard von Rüden der Ausgleich. Dabei blieb es bis zum Schluss.