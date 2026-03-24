Remis im Spitzenspiel, klare Siege und späte Entscheidungen Während Pattensen und Eldagsen im Topduell torlos bleiben, setzen Ihme-Roloven und Rehren deutliche Ausrufezeichen – Spannung bis in die Nachspielzeit in Gehrden von FD · Heute, 15:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bot eine Mischung aus klaren Ergebnissen, engen Partien und einem torlosen Spitzenspiel. In der Tabelle verdichten sich die Kräfteverhältnisse weiter – sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt.

Im Gipfeltreffen der Liga neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Pattensen blieb zwar spielbestimmend, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. Eldagsen setzte seinerseits auf kontrollierte Stabilität und nahm einen Punkt auswärts mit. Das torlose Remis hilft vor allem dem Tabellenführer, der seine Position behauptet.



Kirchdorf feierte einen deutlichen Heimsieg und ließ dem Tabellenletzten keine Chance. Bereits zur Pause war die Partie mit vier Treffern praktisch entschieden. Offensiv präsentierten sich die Gastgeber effizient und spielfreudig, während Wunstorf defensiv erneut große Probleme offenbarte.



Ihme-Roloven unterstrich seine Ambitionen eindrucksvoll und dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Goltern fand zu keiner Phase ins Spiel und musste die klare Überlegenheit anerkennen. Besonders die Offensivreihe von Ihme-Roloven zeigte sich in Torlaune. Ihme-Roloven unterstrich seine Ambitionen eindrucksvoll und dominierte die Partie von Beginn an. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Goltern fand zu keiner Phase ins Spiel und musste die klare Überlegenheit anerkennen. Besonders die Offensivreihe von Ihme-Roloven zeigte sich in Torlaune.



In einem offenen Spiel musste sich Lindhorst knapp geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh mit zwei Treffern in Führung. Zwar kämpfte sich Lindhorst zurück, doch Egestorf II hatte die passende Antwort und sicherte sich am Ende drei wichtige Punkte im Tabellenkeller. In einem offenen Spiel musste sich Lindhorst knapp geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh mit zwei Treffern in Führung. Zwar kämpfte sich Lindhorst zurück, doch Egestorf II hatte die passende Antwort und sicherte sich am Ende drei wichtige Punkte im Tabellenkeller.



Arnum kassierte die nächste knappe Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld. Leveste nutzte seine Chancen konsequenter und ging zweimal in Führung. Zwar gelang Arnum zwischenzeitlich der Ausgleich, doch letztlich fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen. Arnum kassierte die nächste knappe Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten aus dem oberen Mittelfeld. Leveste nutzte seine Chancen konsequenter und ging zweimal in Führung. Zwar gelang Arnum zwischenzeitlich der Ausgleich, doch letztlich fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen.



Rinteln verpasste einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf nur knapp. Nach der Führung der Gastgeber sah vieles nach einem Heimerfolg aus, ehe Enzen in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich kam. Für Rinteln ist es ein bitterer Punktverlust, während Enzen seine Serie fortsetzt. Rinteln verpasste einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf nur knapp. Nach der Führung der Gastgeber sah vieles nach einem Heimerfolg aus, ehe Enzen in der Nachspielzeit doch noch zum Ausgleich kam. Für Rinteln ist es ein bitterer Punktverlust, während Enzen seine Serie fortsetzt.



In einer intensiven Partie setzte sich Springe spät durch. Gehrden zeigte Moral und glich kurz vor Schluss aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste erneut zu. Damit belohnte sich Springe für eine insgesamt reifere Leistung, während Gehrden erneut defensiv anfällig blieb. In einer intensiven Partie setzte sich Springe spät durch. Gehrden zeigte Moral und glich kurz vor Schluss aus, doch in der Nachspielzeit schlugen die Gäste erneut zu. Damit belohnte sich Springe für eine insgesamt reifere Leistung, während Gehrden erneut defensiv anfällig blieb.