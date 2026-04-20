Remis im Spitzenspiel, Dannenberg verliert erneut

– Foto: Katrin Prieß

In der Kreisliga Osterholz war am vergangenen Wochenende wieder einiges los und an der Spitze gab es wenige Gewinner. Das Spitzenspiel endete torlos Remis. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Zwischen dem TSV Wallhöfen und dem TSV Eiche Neu Sankt Jürgen fielen keine Tore. Beide Teams trennten sich mit einem 0:0. Für Neu St. Jürgen das dritte Remis in Serie. Für Wallhöfen bereits das Vierte. Dennoch bleiben beide Teams auf einem Platz im Aufstiegsrennen, jedoch hat Dannenberg noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Der ASV Ihlpohl gewann beim TSV Dannenberg mit 4:1. Nach torloser erster Halbzeit trafen Liening (47.), Schulz (56.), Haase (69., Foulelfmeter) und Merdes (73.) zur klaren Führung. Paul Kroll gelang in der 83. Minute noch der Ehrentreffer für Dannenberg. Es war der vierte Sieg in Serie für den ASV, der nun auf Platz sieben steht.

Der SV Lilienthal-Falkenberg feierte einen 6:1-Kantersieg gegen den ATSV Scharmbeckstotel. Bereits vor der Pause war die Partie entschieden, als Poungue (16.), Linus Grün (17., 41.), Sengul (33.) und Luca Grün (39.) auf 5:0 stellten. Westermann erhöhte per Elfmeter auf 6:0 (62.), ehe Schreyvogel (67.) der Ehrentreffer gelang. Der Titelgewinn rückt immer näher.

Der TSV Meyenburg gewann mit 3:1 beim SV GW Beckedorf. Zwar brachte Krutsch die Gastgeber früh in Führung (6.), doch Kopischke (16.), Becker (20.) und Grove per Foulelfmeter (34.) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Meyenburg gewann zum zweiten Mal in Serie. Beckedorf verlor das zweite Spiel in Folge.