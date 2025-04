Remis im Spitzenspiel - Bornheim und Nümbrecht mit klaren Siegen

Unter der Regie von Spielertrainer Ulas Önal gingen die Gastgeber Mitte der ersten Hälfte in Front. Mittelstürmer Elvin Jashari schloss einen schnellen Rheinbacher Angriff zum 1:0 ab und sorgte so mit seinem 15. Saisontor für eine nicht unverdiente Führung (20.). Nach 38 Minuten war für Önal dann Schluss. Nach dem Seitenwechsel arbeiteten sich auch die Gäste aus Köln besser in die Partie. Nach nicht einmal zehn Minuten im zweiten Durchgang erzielte das Team der Stunde den Ausgleich. Wie schon in der Vorwoche war Joel Heuter für die Borussia erfolgreich (54.). Bei diesem Ergebnis blieb es dann schließlich auch. Damit bleiben Rheinbach und Lindenthal punktgleich auf Rang drei und vier der Tabelle.

Für den SV Schlebusch und den 1. FC Spich lief es in der Rückrunde vor dem direkten Aufeinandertreffen bisher richtig ordentlich. Das Duell am Sonntagnachmittag ging dann deutlich an die Gastgeber vom SVS. Niklas Engelke brachte Schlebusch mit je einem Tor in der ersten und in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße (26./63.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal wild. Zunächst gelang Jonas Degenhart der Anschlusstreffer (86.), dann schraubten die eingewechselten Kevin Kussunga (89.) und Rostand Ndoumi-Kemadjou (90.+2) das Ergebnis auf 4:1 hoch.

Die Schlebuscher machen mit den drei Punkten den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller raus, Spich rutscht auf Rang sechs ab.