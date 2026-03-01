Remis im Spitzenspiel - Bewegung im Tabellenkeller

Traumdebüt für Stephan Pessara, der mit seinem neuen Klub SSV Golbach mit 4:0 in Mechernich gewann – Foto: Rocco Bartsch

Zum Rückrundenauftakt gab es in der A-Liga in den sechs Spielen 33 Tore zu bestaunen. Einzig die Partie Frauenberg - Schöneseiffen musste aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden. Dieses Spiel wird am 04. April nachgeholt. Im Spitzenspiel vor rund 250 Zuschauern schaffte Spitzenreiter in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den 2:2 Ausgleich beim SV Sötenich. Erster Profiteur ist der TuS Chlodwig Zülpich II, der Nierfeld mit 6:3 bezwang und punktemäßig zu Dahlem-Schmidtheim aufschloss. Der SSV Weilerswist unterlag bei der SG Flamersheim/Kirchheim mit 2:3. Im Tabellenkeller gibt es ein Aufbäumen des SSV Golbach. Der Aufsteiger siegte souverän in Mechernich mit 4:0. Ebenfalls ein Lebenszeichen sendete Eintracht Lommersum. Der SSV gewann das Gemeindederby gegen den TuS Vernich mit 3:2. Einen Dämpfer gab es hingegen für die Sportfreunde DHO, die bis in die Schlussminute hinein und in Unterzahl spielend ein 2:2 gegen Schönau vor Augen hatten. Doch dann schlugen die Gäste noch zweimal zu und entführten mit dem 4:2 die Zähler aus Derkum.

SV Sötenich 1919 – SG Dahlem-Schmidtheim 2:2

SV Sötenich 1919: Aaron Zander, Lukas Hanf, Simon Weishaupt (71. Ben Winter), Nils Knebel, Jonah Weishaupt, Lars Knebel, Tim Jäckel, Martin Schmitz (66. Paul Hrziwnak), Pascal Feyerabend, Dennis Jäckel (80. Marvin Neumann), Jens Knebel - Trainer: Markus Sabel - Co-Trainer: Kevin Häusler

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Timo Wassong, Fabian Klimpel (85. Luca Caputo), Dino Halilic, Niklas Hahn, Christopher Haep (57. Silvio Ferjani), Aleksandr Miller (57. Dominik Vilz), Fabian Thur, Johann Jentges (57. Antonio Schnichels), Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Arne Lichtenhagen - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Dennis Jäckel (2.), 1:1 Fabian Thur (6.), 2:1 Jens Knebel (47.), 2:2 Dino Halilic (90.+7)

Gelb-Rot: Pascal Feyerabend (60./SV Sötenich 1919/)



TuS Mechernich 1897 – SSV Golbach 1928 0:4

TuS Mechernich 1897: Robin Ron Schmitz, Leon Radschibajev (46. Kevin Magold) (76. Leo Evertz), Cedric Noah Kratz (46. Jens Honnef), André Beaujean, Sven Lepartz, Tobias Hoß, Moritz Zinken, Jonas Hohn, Nils Althausen (55. Tim Lambertz), Tom Lengersdorf (71. Oliver Kröll), Dominik Linden - Co-Trainer: Torsten Flimm - Co-Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

SSV Golbach 1928: Stephan Pessara, Markus Müller, Felix Malsbenden, Finn Harnisch (85. Marius Kremp), Kai Müller, Maurice Gölden (90. Laurin Peters), Daniel Makarov (70. Jean-Claude Kamano), Sebastian Mertz, Jan Malsbenden, Peter Niklewitz, Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Noah Schmuck (Blankenheim) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Daniel Makarov (22.), 0:2 Max Hofmann (32.), 0:3 Daniel Makarov (47.), 0:4 Maurice Gölden (66.)

Gelb-Rot: Moritz Zinken (87./TuS Mechernich 1897/Unsportlichkeit)





SG Flamersheim / Kirchheim – SSV Weilerswist 1924 3:2SG Flamersheim / Kirchheim: Niels Brück, René Müller, Lorenz Schlüpen, Jan Osten, Julian Seliger (69. Daniel Graichen), Henning Doppelfeld, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (94. Max Schurig), Lukas Heiwolt, Yannik Ramm (69. Sven Förster), Leon Trichkovski - Trainer: Marco MarkwaldSSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Björn Büscher, Stefan Silva-Santos (46. Maxim Zajcev), Robin Maximilian Berk (46. Luis Kampermann), Sven Stanienda (69. Mike Nandzik), Dennis Besirovic, Arda-Allen Zeyfiyanoglu (25. Max Becker), Alexander Eicker (38. Felix Kortholt), Daouda Coulibaly - Trainer: Frederik ZiburskeSchiedsrichter: Markus Teltscher - Zuschauer: 100Tore: 1:0 Leon Trichkovski (2.), 2:0 Leon Trichkovski (22.), 3:0 Paul Doppelfeld (49.), 3:1 Felix Kortholt (58. Foulelfmeter), 3:2 Daouda Coulibaly (65.)SSV Eintracht Lommersum 1920 – TuS Vernich 1927 3:2SSV Eintracht Lommersum 1920: Sven Meyer, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm (98. René Scheidweiler), Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten (73. Tim Kückelhaus), Jan-Niklas Runkel, Witali Rempel (77. Marvin Radermacher), Lukas Goetz (96. Max Nitz), Simon Bell, Marcel Ebel - Trainer: Sebastian ReisenauerTuS Vernich 1927: Kian Schmitz (46. Tom Stegink), Maxim Klinov, Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Marten Pleger, Finn Pleger, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz (73. Joe Kajba) - Trainer: Georg WallSchiedsrichter: Fabian Wolffs - Zuschauer: 125Tore: 1:0 Maurice Hergarten (21.), 2:0 Maurice Hergarten (45.+2), 2:1 Maurice Platz (63. Foulelfmeter), 3:1 Joshua Schramm (64.), 3:2 Max Wasserschaff (88.)Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – TSV Schönau 2:4Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Bastian Hilbert, Floridon Patusha, Eren Catak, Sefer Hoxhaj, Dominik Wesling, Aziz Neziri, Wael Hassan, Maciej Wojnowski (35. Niklas Wesling), Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev (55. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Youssef Khabbaz (78. Adrian Hajdini) - Trainer: René Urbach - Co-Trainer: Mathias VaupelTSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz, Norbu Naktsang, Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Tenzin Tseten Naktsang, Benedikt Vögtel (80. Yannick Merget), Luis Breuer (46. Norman Loepke), Florian Metzen (76. Maurice Marian), Tim Breuer, Fabian Di Stefano - Trainer: Gerrit Ueckert - Co-Trainer: Jochen Schreiber - spielender Co-Trainer: Maurice MarianSchiedsrichter: Giuseppe Scolaro (Bornheim ) - Zuschauer: 65Tore: 1:0 Aziz Neziri (38.), 1:1 Tim Breuer (50.), 2:1 Sefer Hoxhaj (68.), 2:2 Tim Breuer (80.), 2:3 Tom Neukirch (90.+2), 2:4 Fabian Di Stefano (90.+7)Rot: Dominik Wesling (45./Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim/Tätlichkeit)

In der Torjägerwertung konnte Spitzenreiter Tim Breuer (Schönau) mit einem Doppelpack zum Rückrundenstart aufwarten. Breuer steht nun bei 15 Saisontoren. Ihm auf den Fersen bleibt Sötenichs Jens Knebel, der einen Treffer erzielen konnte. Auch Felix Kortholt (Weilerswist) und Maurice Platz (Vernich) trafen an diesem Spieltag einmal.

Das Ranking der besten Torschützen

1. Tim Breuer (TSV Schönau): 15

2. Jens Knebel (SV Sötenich): 13

3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12

4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 11

5. Jens Honnef (TuS Mechernich): 10

5. Sven Pohl (SV Nierfeld): 10

5. Maurice Platz (TuS Vernich): 10

Traumeinstand für Golbachs Torhüter Stephan Pessara. Er war der einzige Torhüter an diesem Spieltag der seinen Kasten sauber hielt. Besser kann ein Debüt für einen neuen Verein nicht laufen.

Das Ranking um die Weiße Weste:

1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 6

2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3

2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3

4. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2

4. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 2

4. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2

4. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2

8. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1

8. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1

8. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 1

8. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1

*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.