Remis im Spitzenspiel, Aufsteiger siegen auswärts

Die Reserve der Freien Turner feierte den ersten Heimsieg. Jannes Nentwig brachte sein Team früh in Führung (16.), ehe Manuel Thiessen nach der Pause den 2:0-Endstand markierte (54.). Leu Braunschweig fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel. FT Braunschweig bleibt damit auch im sechsten Spiel in Serie gegen Leu ungeschlagen.

Der RSV Braunschweig präsentierte sich effektiv: Danny Fischer (33.) und Paul Brunner (41., 47.) erzielten die Tore zum Auswärtssieg. Zwar verkürzte Jan-Christoph Bode per Elfmeter (45.), doch Lamme kam nach der Gelb-Roten Karte für den RSV nicht mehr gefährlich heran. Nach dem Pokalsieg im Mai war es der zweite Sieg gegen Lamme II, die nun auf einem Abstiegsplatz stehen.