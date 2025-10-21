Remis im Spitzenspiel, Aufsteiger siegen auswärts

Der achte Spieltag ist absolviert und Mascherode hatte die große Chance, das Titelrennen noch spannender zu machen. In der unteren Tabellenhälfte feierten Lehndorf und die beiden Aufsteiger wichtige Auswärtssiege. Wir schauen auf die Partien vom vergangenen Wochenende in der Übersicht..
Die Reserve der Freien Turner feierte den ersten Heimsieg. Jannes Nentwig brachte sein Team früh in Führung (16.), ehe Manuel Thiessen nach der Pause den 2:0-Endstand markierte (54.). Leu Braunschweig fand gegen die stabile Defensive der Hausherren kaum Mittel. FT Braunschweig bleibt damit auch im sechsten Spiel in Serie gegen Leu ungeschlagen.
Der RSV Braunschweig präsentierte sich effektiv: Danny Fischer (33.) und Paul Brunner (41., 47.) erzielten die Tore zum Auswärtssieg. Zwar verkürzte Jan-Christoph Bode per Elfmeter (45.), doch Lamme kam nach der Gelb-Roten Karte für den RSV nicht mehr gefährlich heran. Nach dem Pokalsieg im Mai war es der zweite Sieg gegen Lamme II, die nun auf einem Abstiegsplatz stehen.
m umkämpften Spitzenspiel zwischen Eins und Zwei teilten sich beide Teams die Punkte. Kerem Karabudak (32.) und Itebson-Thomas Leonardi (69.) trafen für Rot-Weiß, Sven Müller (55., Elfmeter) und Dominik Grundmann (85.) für die Gäste. In der Schlussphase sah Marigon Thaqi noch die Rote Karte (90.). Rot-Weiß bleibt also zwei Punkte vor Mascherode und hat noch ein Spiel in der Hinterhand.
Eine deutliche Angelegenheit: Lino Klaus (34., 38.) und Dennis Deka (44., 72.) trafen jeweils doppelt für Wenden. Stefan Tschannen konnte zwar zwischenzeitlich verkürzen (55.), doch Leon Behning (86.) setzte den Schlusspunkt. Damit zog Wenden II mit Melveerode-Heidberg punktgleich.
Der SV Stöckheim feierte einen verdienten Heimsieg. Fabian Riedl traf doppelt (28., 89.), dazu steuerte Andre Stielau den zweiten Treffer bei (32.). Olympia kam zwar durch Samuel Mike Akatugba noch einmal heran (76.), doch am Ende blieben die Punkte in Stöckheim. Olympia bleibt auswärts weiterhin ohne jeglichen Zähler.
Kralenriede zeigte Offensivpower: Fabian Vy Ngoc schnürte in der ersten Halbzeit einen Hattrick (30., 35., 45.). Weddel kam zwar durch Nils Gehde (48., 90.) zu zwei Treffern, doch Dennis Oktay (85.) und Marc Thormeyer (90.) machten alles klar. Es war der dritte Auswärtssieg von Kralenriede beim VfR Weddel im Jahre 2025.
n einer spannenden Schlussphase drehte Lehndorf die Partie. Nach Hasselbachs Führung (75.) glich Ahmed Ibrahim per Elfmeter aus (82.), doch Max Meyerhof (85.) sorgte für den späten Sieg der Gäste. Ein ganz wichtiger Dreier für die Gäste im Kampf um dem Ligaverbleib.