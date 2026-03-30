Remis im Spitzenspiel: Algermissen und Drispenstedt teilen die Punkte 1:1 im Verfolgerduell der Kreisliga Hildesheim – späte Treffer und Aluminium prägen eine intensive Partie von red · Heute, 15:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im Topspiel der Kreisliga Hildesheim trennen sich der FSV Algermissen und der SC Drispenstedt leistungsgerecht 1:1. Beide Teams haben in einer intensiven Begegnung Chancen auf den Sieg, müssen sich am Ende jedoch mit einem Punkt zufriedengeben.

Die Gäste aus Drispenstedt erwischten den besseren Start und suchten früh den Weg nach vorne. Bereits in den Anfangsminuten sorgten Mahdy Kawar und Faisel Rachidi für erste Abschlüsse. Die größte Möglichkeit zur Führung bot sich in der 20. Minute, als Rachidi nach einem Fehlpass frei vor dem Torhüter auftauchte, den Ball jedoch nicht verwerten konnte. Insgesamt präsentierte sich der SCD im ersten Durchgang spielbestimmend, während Algermissen defensiv kompakt agierte. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Initiative. In dieser Phase rückte SCD-Torhüter Matze Zollner in den Mittelpunkt, der mit mehreren starken Paraden – darunter eine spektakuläre Rettung auf der Linie – den Rückstand verhinderte. Die Partie gewann nun deutlich an Intensität, auch strittige Szenen im Strafraum sorgten für Diskussionen.