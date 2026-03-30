Remis im Spitzenspiel: Algermissen und Drispenstedt teilen die Punkte

Im Topspiel der Kreisliga Hildesheim trennen sich der FSV Algermissen und der SC Drispenstedt leistungsgerecht 1:1. Beide Teams haben in einer intensiven Begegnung Chancen auf den Sieg, müssen sich am Ende jedoch mit einem Punkt zufriedengeben.
Die Gäste aus Drispenstedt erwischten den besseren Start und suchten früh den Weg nach vorne. Bereits in den Anfangsminuten sorgten Mahdy Kawar und Faisel Rachidi für erste Abschlüsse. Die größte Möglichkeit zur Führung bot sich in der 20. Minute, als Rachidi nach einem Fehlpass frei vor dem Torhüter auftauchte, den Ball jedoch nicht verwerten konnte. Insgesamt präsentierte sich der SCD im ersten Durchgang spielbestimmend, während Algermissen defensiv kompakt agierte.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber zunehmend die Initiative. In dieser Phase rückte SCD-Torhüter Matze Zollner in den Mittelpunkt, der mit mehreren starken Paraden – darunter eine spektakuläre Rettung auf der Linie – den Rückstand verhinderte. Die Partie gewann nun deutlich an Intensität, auch strittige Szenen im Strafraum sorgten für Diskussionen.
In der 75. Minute ging der FSV schließlich durch einen verwandelten Foulelfmeter von Anderson Kipre mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später reagierte Riad Bero am schnellsten und traf nach einem abgewehrten Schuss aus kurzer Distanz zum Ausgleich.
In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Beide Teams suchten die Entscheidung, wobei Drispenstedt die größte Gelegenheit besaß: Janik Nowak traf in der 87. Minute mit einem Schlenzer lediglich den Pfosten. In den letzten Minuten wurde die Partie hektischer, inklusive einer Gelb-Roten Karte und einer langen Nachspielzeit, die jedoch keinen weiteren Treffer mehr brachte.
So blieb es am Ende bei einer leistungsgerechten Punkteteilung, die beide Mannschaften im engen Rennen um die Spitzenplätze der Kreisliga Hildesheim weiterhin in aussichtsreicher Position hält.