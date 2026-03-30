Remis im Spitzenspiel.

– Foto: Daniela Muggendobler

Die Reserven aus Aunkirchen und Fürstenzell trennen sich am Ende mit einem 1:1. Da bei den Gästen am Samstag Abend (!) Spielermangel auftrat, musste das Spiel zwar nicht abgesagt werden, konnte jedoch nur im 9-gegen-9-Modus ausgetragen werden... Zunächst gestaltete sich das Spiel ausgeglichen, wenn auch die Hausherren ein Chancenplus verzeichnen konnten. Der gut aufgelegte Gäste-TW Bernhardt hielt seinen Kasten aber zunächst sauber. Offensiv konnten die Gäste Chancen durch Voggenreiter (Kopfball nach Ecke) und Baumgartner (Distanzschuss knapp übers Tor) verzeichnen. Zum Ende des ersten Durchgangs wurden die Hausherren dann stärker, doch Waldmann (nach Ecke) und Schinhärl (nach Fehlpass der Gäste-Abwehr) konnten die Chancen nicht in die Führung umwandeln. Diese fiel dann aber früh im zweiten Durchgang, eine Flanke klärte Fürstenzells Defensive genau auf Geiger, der sehenswert zum 1:0 traf. Aunkirchen hatte das Spiel weitestgehend im Griff, schenkte jedoch die Führung leichtfertig her. Keller nutzte einen Fehler im Aufbau und traf zum 1:1. In der Folge traute sich der Gast mehr aus der Defensive, konnte aber das Spiel nicht komplett drehen. Denn die Hausherren wurden offensiv nochmal gefährlicher. Schinhärls Abschluss rauschte aber übers Gehäuse, und auch Muggendobler Daniel konnte einen Abpraller nicht mehr im Tor unterbringen. So blieb es beim Unentschieden in einer umkämpften, aber sehr fairen Partie. Bitter zwar für die Hausherren, die zu viel liegen ließen und defensiv einmal unachtsam waren, jedoch über die gesamte Spieldauer eine ansehnliche Partie lieferten.