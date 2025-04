Remis im Spiel der Spiele – Vorsfelde und Oldenburg gewinnen erneut

VfV Borussia 06 Hildesheim – SC Spelle-Venhaus 1:1

In einem lange taktisch geprägten Duell brachte Tim Friedrich die Gastgeber nach einer Standardsituation in Führung (58.). Spelle ließ sich davon nicht beeindrucken und kam durch Luca Tersteeg spät zum verdienten Ausgleich (86.). Beide Teams hatten in der Schlussphase Möglichkeiten auf den Sieg. Hildesheim behauptet Rang acht, Spelle bleibt mit einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz im Rennen.