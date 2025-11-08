Remis im Saar-Derby 1. FC Saarbrücken: Malstatter geben Zwei-Tore-Vorsprung fast noch her Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. F Mohamad Alfashtaki

Das Saar-Derby der DFB-Nachwuchsliga Gruppe F zwischen dem Gastgeber 1. FC Saarbrücken und der SV 07 Elversberg endete am Samstagmittag auf dem Rasenplatz in Quierschied mit einem 3:3 (2.1)-Remis. Das Saarbrücker Team musste den SV Wehen Wiesbaden vorbeiziehen lassen und ist nun Sechster, Elversberg bleibt Letzter der Tabelle.

Das Saar-Derby der Vorrundengruppe F der DFB-Nachwuchsliga zwische ndem 1. FC Saarbrücken und der SV Elversberg hielt von der Spannung her das, was man sich von einem Derby vorstellt, Spannung bis zum Ende und viel Dramatik. Die Malstatter gingen durch Janis Hey (2.) und Felix Quasten (16.) früh klar in Führung, mussten aber noch vor dem Pausenpfiff das 2;1 (33.) durch Felix Erbel hinnehmen. In der 50. Minute kam es aus Saarbrücker Sicht noch schlimmer, Ahmad Farokh traf zum Elversberger Ausgleich. Maximilian Herus brachte sein Team in der 73. Minute vermeintlich wieder auf die Siegerstraße, doch das letzte Wort hatten die Elversberger, denn Mathis Wack traf in der 77. Minute zum Endstand. FCS-Trainer Sven Borgard meinte nach dem Spiel:

"Wir sind super ins Spiel gekommen und früh durch Janis Hey in Führung gegangen. Wir haben danach das Spiel super in der Hand und durch Felix Quasten auf 2:0 erhört. Janis Hey hatte eine hundertprozentige Chance zum 3:0 leider knapp nicht gemacht und wie es im Fußball dann so ist; Vorne macht man nicht das 3:0 und kurz danach klingelt es dann hinten und es steht auf einmal nur noch 2:1 für uns zur Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang kam Elversberg besser ist Spiel und glich verdient zum 2:2 aus. Dann packte Max Herus seinen linken Hammer aus und mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25m kamen wir zum 3:2. Letztlich wurde das Spiel etwas hitzig, was im Derby auch normal ist. Durch ein Kopfballtor nach einer Ecke glich die SVE dann zum 3:3 aus".