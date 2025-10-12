Remis im Saar-Derby

Im Saar-Derby, das im St. Ingberter Betzental-Stadion ausgetragen wurde, trennten sich der Gastgeber SV Elversberg und das Team des 1. FC Saarbrücken 2:2 (1:1)-Remis. Die Gäste gingen durch Michelle Reifenberg (8.) und Lara Martin (75.) zwei Mal in Führung, die Gastgeberinnen kamen jedes Mal schnell zum Ausgleich. Zunächst traf Ina Keller in der 17. Minute zum 1:1, Rachel Kirps war es dann, die in der 80. Minute den zweiten Ausgleich und damit den Endstand herstellte. "Es war klar, dass wir nicht auch mal ohne einen Dreier den Platz verlassen, heute war das der Fall, weil wir nach unseren beiden Führungstoren Fehler gemacht haben, die sie ausnutzten. In der ersten Halbzeit waren wiur nicht so gut, im zweiten Durchgang wurde es besser, zu einem Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Wir sind weiter ungeschlagen, das war uns heute wichtig. Und wir sind in der Tabelle ja immer noch vorne", sagte Trainer Taifour Diane nach dem Spiel. Sein Team hat einen Punkt Vorsprung auf Verfolger SC 13 Bad Neuenahr, der sich beim Aufsteiger FC Urbar mit 2:0 (1:0) durchsetzen konnte.