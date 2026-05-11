Remis im Ruhrstadion

Die Gäste aus Hannover kontrollierten die Anfangsphase mit viel Ballbesitz, konnten daraus zunächst jedoch kaum gefährliche Aktionen entwickeln. Bochum lauerte auf Umschaltsituationen und kam durch Moritz-Broni Kwarteng zum ersten gefährlichen Abschluss der Partie.

Christian Titz veränderte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen. Ime Okon, Kolja Oudenne und Waniss Taibi rückten neu in die Mannschaft.

Zur Pause reagierte Titz personell – mit sofortiger Wirkung. Elias Saad brachte nach seiner Einwechslung direkt neue Dynamik ins Offensivspiel. Der Flügelspieler zog von links nach innen und flankte präzise auf Maik Nawrocki, der sich am zweiten Pfosten robust durchsetzte und zur 1:0-Führung einköpfte (50.).

Auf der anderen Seite sorgte ein Freistoß von Mustapha Bundu für die erste nennenswerte Offensivaktion der Roten. Insgesamt blieb die erste Halbzeit jedoch arm an klaren Torchancen.

Für Nawrocki war es bereits der nächste wichtige Treffer in den vergangenen Wochen.

Bochum antwortet schnell

Die Führung hielt allerdings nicht lange. Bochums ebenfalls eingewechselter Farid Alfa-Ruprecht setzte nur wenige Minuten später zu einem starken Solo an und traf mit einem sehenswerten Schlenzer unhaltbar zum 1:1 (55.).

In der Folge entwickelte sich eine offene Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nawrocki verpasste mit einem Distanzschuss knapp die erneute Führung, während Bochum durch Gerrit Holtmann gefährlich blieb.

In der Schlussphase drängte Hannover auf den Lucky Punch. Daisuke Yokota vergab aus guter Position, wenig später setzte Oudenne einen wuchtigen Abschluss nur knapp neben das Tor.

Aber auch Bochum hätte spät noch zuschlagen können: Nach einer Ecke verfehlte Kevin Vogt das 96-Gehäuse nur knapp.

So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, mit der beide Mannschaften im Saisonfinale nur bedingt zufrieden sein dürften.

Hannover 96 zeigte über weite Strecken Kontrolle und Moral, konnte die eigenen spielerischen Vorteile aber erneut nicht konsequent genug in klare Torchancen ummünzen. Im engen Aufstiegsrennen fühlt sich das 1:1 deshalb eher wie eine verpasste Gelegenheit an.