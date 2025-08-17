Remis im Rüsselsheimer A-Liga-Derby

Kreis Groß-Gerau. Zweites Spiel, zweiter Sieg: Mit einem 4:2 bei der SG Leeheim/Wolfskehlen setzte sich der SV 07 Nauheim an die Spitze der A-Liga Groß-Gerau. Über das gleiche Ergebnis konnte sich am Donnerstagabend auch Türk Gücü Rüsselsheim gegen die SG Dornheim freuen. Das Rüsselsheimer Derby zwischen Hillal und Opel endete 1:1.

„Die ersten drei Tore haben wir leider nach individuellen Fehlern kassiert, was uns das Spiel gekostet hat“, bedauerte SG-Coach Marcel Hammann. Durch Thorsten Steinmetz kam seine Elf zwar auf 1:2 heran (64.). Doch nur wenig später machte Pascal Deanovic mit einem Doppelschlag alles klar für Nauheim. „Wir haben dann nochmal offensiv versucht, das Spiel zu drehen, bekommen aber das vierte Gegentor“, musste Hammann von einer „verdienten Niederlage“ sprechen. Tore: 0:1 Pfeifer (17.), 0:2 Sauder (54.), 1:2 Steinmetz (64.), 1:3, 1:4 Deanovic (72., 76.), 2:4 Zdjelar (90.+3).

Es war der erste Rundeneinsatz für Türk. Und gleich gelang dem Vizemeister ein Sieg. Allerdings räumte Coach Özden Celik ein: „Das hätte auch unentschieden ausgehen können.“ Doch letztlich sei seine Mannschaft mehr gelaufen und habe die Chancen besser genutzt. „Insgesamt ein gutes Spiel von uns.“ Hatte Türk ein 2:0 vorgelegt (23.), kam Dornheim per Strafstoß zum Anschluss. „In der zweiten Halbzeit haben wir sofort gepresst und das 3:1 gemacht, kriegen aber durch einen Torwartfehler das 3:2. Zum Schluss wurde es hektisch“, so Celik. „Am Ende war der Dornheimer Keeper weit vorne. Jhorman Rodriguez hat das gut gesehen und traf aus ungefähr 40 Metern zum 4:2.“ Tore: 1:0 Rodriguez (3.), 2:0 Trbojevic (23.), 2:1 Quellmalz (37./FE), 3:1 Trbojevic (49.), 3:2 Feix (59.), 4:2 Rodriguez (90.+3).

„Die ersten zehn Minuten haben Opel gehört. Dann sind wir in deren Druckphase reingegrätscht und haben das 1:0 geschossen“, sah Hillal-Coach Samir Blaut sein Team nach zwölf Minuten im Spiel. „Danach waren wir klar die bessere Mannschaft und hatten zwei, drei hochkarätige Chancen. Aber kurz vor der Halbzeit bekam unser Torwart Erdem Akdeve die Gelb-Rote Karte – eine zu harte Bestrafung.“ Mit Bilal Benali wechselte ein Feldspieler zwischen die Pfosten. Zudem musste Otman Manssouri wegen Kreislaufproblemen raus. „Damit ist unser Zentrum auseinander gefallen. Wir haben aber bis zum Schluss leidenschaftlich verteidigt“, freute sich Blaut über den Punktgewinn. Tore: 1:0 Sözcü (12.), 1:1 Schuhmann (48.). Gelb-Rot: Akdeve (Hillal/42.), Alik (Opel/ 90.+5).

B-Ligist SV Bischofsheim II siegt mit Lucky Punch