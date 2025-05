In einer umkämpften ersten Halbzeit hielt Hagen lange Zeit gut mit, musste in der Nachspielzeit aber dann doch noch den Gegentreffer der Gäste hinnehmen. Florian Altemöller war es, der die Führung der Gäste per direktem Freistoß bescherte, wenig später aber den Platz via gelb-rot verlassen musste. Trotz Unterzahl machte es die Viktoria weiterhin sehr gut und konnte direkt schnell auf 0:3 erhöhen, wobei es am Ende auch bleiben sollte.