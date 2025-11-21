Remis im Nachholspiel in Pasing

Am Mittwochabend stand die Nachholpartie des 7. Spieltag auf dem Plan. Die SG Aschheim/Kirchheim musste bei der DJK Pasing ran. Trotz der unangenehmen Umstände bei der Spielvorbereitung vor Ort kamen die SG gut ins Spiel und hatte einige Torchancen. So konnte die SG nach einer Ecke mit einem sehenswerten Schuss aus zweiter Reihe durch Julia Stengl in Führung gehen. Danach kam Pasing besser ins Spiel, die SG gab den Gastgebern zu viel Raum und Zeit zum handeln. Das nutze Pasing eiskalt aus, wodurch die SG zwei ärgerliche Gegentore hinnehmen musste. Zum Ende der ersten Hälfte dreht Aschheim/Kirchheim wieder auf, wurde wieder aktiver und glich nach starker Vorarbeit von Wing durch Lena Brodmann zum 2:2 aus. Nach der Pause lag der Fokus vor allem auf dem Verteidigen, die SG hatte nach vorne kaum mehr Aktionen. Die starke Laura Mayer hielt für die SG mit starken Paraden das Unentschieden fest. Die SG Aschheim/Kirchheim holt somit zum ersten mal einen Punkt in Pasing. Generell ist die Punkteteilung für beide Teams ein verdientes Ergebnis.