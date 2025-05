Remis im Mühlengrund-Regen

Spielerisch sah das die ersten 20 Minuten gut aus, was der Gast machte, das gerade in der Offensive auf einige Stammkräfte verzichtete. Die ersten Abschlüsse von Jonas Dzinic oder Leo Hornung gingen jeweils knapp vorbei oder drüber, stattdessen klingelte es hinten, als Steinbachs Kevin Koch nach einer Hereingabe richtig stand. Vom Rückstand ließ sich die SGDK aber nicht beeindrucken: Cedric Hohmann, der in seiner „Heimat“ und gegen seinen Ex-Verein spielte, hielt die Gäste mit zwei guten Paraden im Spiel, dann fiel schließlich der Ausgleich durch Jonas Dzinic nach einer guten halben Stunde, dessen eigentlich ungefährlicher Linksschuss noch unhaltbar abgefälscht wurde. Dittlofrod wurde nun druckvoller und lief den Gegner früher an, allerdings passierte bis zur Pause nichts mehr.

Den besseren Start nach dem Seitenwechsel auf einem seifigen Untergrund im Steinbacher Nieselregen erwischte der SVS: Marc Andre Lange konnte gegen Koch gerade noch so auf der Linie klären (52.), dann allerdings wuchs der Steinbacher zum Mann des Tages heran und nutzte zwei Unaufmerksamkeiten unserer Defensive für zwei weitere Tore. Mit seinem Dreierpack stand es 1:3, die Nummer schien gelaufen. Doch wenn nichts aus dem Spiel heraus geht, dann eben mit ruhenden Bällen: Lasse Mohr zirkelte einen Freistoß zum Anschlusstreffer direkt in den Winkel und schürte nochmal Hoffnung, wenige Minuten später belohnte sich Tobias Witzel dann aus fast gleicher Position, 20 Meter vor dem Tor, mit einem Freistoß, der an der Schnur gezogen im Torwarteck zu seinem ersten Saisontor einschlug. Es war ein gerechtes 3:3, wenngleich Mirco Bott vorher freistehend per Kopf die Entscheidung verpasst hatte, während die SGDK vorne den Lucky Punch in Person von Marc Andre Lange und Jonas Strube nicht mehr setzen konnte.

SGDK: Cedric Hohmann; Marc Andre Lange, Lasse Mohr, Jonas Hofmann, Constantin Pabst (76. Luca Hilpert), Janik Rumpeltes, Tobias Witzel, Leopold Hornung (57. Moritz Hofmann), Marius Biel, Jonas Strube, Jonas Dzinic.