Remis im Mittelhreinliga-Top-Spiel: "Waren vom Kopf nicht da"

Im Spitzenspiel der Mittelrheinliga zwischen dem Tabellenzweiten SV Bergisch Gladbach 09 und dem drittplatzierten SV Eintracht Hohkeppel trennten sich beide Teams 2:2 (1:0). Vor 150 Zuschauern sah es lange nach einem Sieg der Gastgeber aus, ehe die Gäste in der Schlussphase zuschlugen.

Gladbach erwischte den Traumstart: Bereits in der 6. Minute traf Ole Tillmann nach Vorarbeit von Finn Stromberg zur Führung. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte der 18-Jährige auf 2:0 (48.). Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später verkürzte Hendrik Strobl (49.). In der 89. Minute gelang dem eingewechselten Denys Pinchuk schließlich der viel umjubelte Ausgleich.

Hohkeppels Trainer Abdullah Keseroglu kritisierte nach dem Spiel in einem Interview auf den Vereinskanälen vor allem den schwachen Beginn seiner Mannschaft: „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen. Da waren wir einfach vom Kopf nicht da, nicht präsent genug. Für so ein Spiel, für so ein Derby, muss man vom Kopf einfach anders da sein.“ Seine Elf habe weder die nötige Körpersprache noch die Bereitschaft gezeigt: „Es war einfach Spiel ohne Ball, zu wenig Bewegung, zu wenig Galligkeit für so ein Spiel.“

Nach dem Seitenwechsel sah Keseroglu ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. „In der zweiten Halbzeit haben wir schon ein anderes Gesicht gezeigt. Da haben wir das Spiel auch angenommen“, betonte er. Besonders die Anpassung an den tiefen Rasen habe eine Rolle gespielt: „Da muss man auch mal über zweite Bälle kommen, muss man das Spiel auch mal anders gestalten.“

Mit mehr Einsatz und Zweikampfstärke kam Hohkeppel zurück. „So wurden wir gefährlicher. Zweite Bälle nachgegangen, Zweikämpfe mehr angenommen“, erklärte Keseroglu. Am Ende haderte er zwar mit der vergebenen Chance auf drei Punkte, wollte den Zähler aber nicht kleinreden: „Klar muss man das 2:2 mitnehmen. Aber wenn wir so zurückkommen, können wir noch 3:2 gewinnen. Wir hatten noch zwei, drei richtig gute Abschlusspositionen. Aber wir müssen den Punkt jetzt mitnehmen und akzeptieren.“

Durch das Remis bleibt Bergisch Gladbach mit elf Punkten Zweiter, Hohkeppel folgt mit acht Punkten auf Rang sechs. Tabellenführer Vichttal (13 Punkte) konnte durch seinen Sieg in Düren den Vorsprung leicht ausbauen.