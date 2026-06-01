Remis im Mittelfeldduell

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trennten sich der SV Lauingen-Bornum und der FC Wenden mit 1:1. In einer umkämpften Begegnung sorgten ein frühes Eigentor und der Ausgleich durch Marc Rosburg für die Punkteteilung.
Vor dem Anpfiff lagen beide Mannschaften eng beieinander. Der FC Wenden reiste mit 36 Punkten an, Lauingen-Bornum folgte mit 32 Zählern auf Rang zehn. Entsprechend groß war die Bedeutung der Partie im Kampf um eine möglichst sichere Platzierung im Tabellenmittelfeld.
Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der achten Minute geriet Lauingen-Bornum durch ein Eigentor von Johannes Weihe in Rückstand. Der frühe Treffer spielte dem FC Wenden zunächst in die Karten und verschaffte der Mannschaft Sicherheit im Spielaufbau.
Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um Kontrolle bemüht waren. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 33. Minute: Marc Rosburg traf zum 1:1 und stellte den Gleichstand noch vor dem Seitenwechsel wieder her.
Nach der Pause neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Klare Torchancen blieben rar, weil beide Defensivreihen nur wenige Räume zuließen. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim Unentschieden.
Für den FC Wenden bedeutet das Remis den achten Tabellenplatz mit nun 37 Punkten. Die Mannschaft bleibt damit im gesicherten Mittelfeld, verpasste jedoch die Möglichkeit, sich weiter von den Verfolgern abzusetzen.
Der SV Lauingen-Bornum kommt auf 33 Punkte und behauptet Rang zehn. Der Aufsteiger sammelt einen weiteren wichtigen Zähler, konnte den Abstand zu den unmittelbar vor ihm platzierten Mannschaften aber nur geringfügig verkürzen.
Am Ende stand eine Punkteteilung, die den Kräfteverhältnissen auf dem Platz gerecht wurde und die enge tabellarische Nachbarschaft der beiden Teams widerspiegelte.