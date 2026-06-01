Remis im Mittelfeldduell Ein Eigentor und ein Ausgleich vor der Pause prägen die Partie von red · Heute, 10:46 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn der Bezirksliga Braunschweig Staffel 2 trennten sich der SV Lauingen-Bornum und der FC Wenden mit 1:1. In einer umkämpften Begegnung sorgten ein frühes Eigentor und der Ausgleich durch Marc Rosburg für die Punkteteilung.

Vor dem Anpfiff lagen beide Mannschaften eng beieinander. Der FC Wenden reiste mit 36 Punkten an, Lauingen-Bornum folgte mit 32 Zählern auf Rang zehn. Entsprechend groß war die Bedeutung der Partie im Kampf um eine möglichst sichere Platzierung im Tabellenmittelfeld. Die Gäste erwischten den besseren Start. Bereits in der achten Minute geriet Lauingen-Bornum durch ein Eigentor von Johannes Weihe in Rückstand. Der frühe Treffer spielte dem FC Wenden zunächst in die Karten und verschaffte der Mannschaft Sicherheit im Spielaufbau.

Rosburg belohnt die Bemühungen Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um Kontrolle bemüht waren. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 33. Minute: Marc Rosburg traf zum 1:1 und stellte den Gleichstand noch vor dem Seitenwechsel wieder her. Nach der Pause neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Klare Torchancen blieben rar, weil beide Defensivreihen nur wenige Räume zuließen. So blieb es bis zum Schlusspfiff beim Unentschieden.