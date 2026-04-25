Remis im Mittelfeld: Makkabi mit der schnellen Antwort

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

In einer mitreißenden Begegnung vor 200 Zuschauern unterstrich der SV Tasmania Berlin seine Ambitionen auf die Meisterschaft gegen den FC Anker Wismar. Den Anfang machte Lucas Meyer in der 1. Minute das 0:1 für die Gäste erzielte, woraufhin Fatih Baca bereits in der 2. Minute zum 1:1 traf. Die Hausherren zeigten sich jedoch unbeeindruckt, und Nathaniel Amamoo markierte in der 32. Minute die 2:1-Führung. Noch vor der Pause geriet Wismar in personelle Not, als Lares Kodanek in der 38. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Die Überzahl nutzte Shean Mensah noch in der 45. Minute zum 3:1 aus. Im zweiten Durchgang schien die Vorentscheidung gefallen, als Pedro Vitor Cruz Magalhaes in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 4:1 verwandelte. Doch Wismar bewies große Moral und verkürzte durch einen Doppelschlag von Max Hauer in der 69. Minute auf 4:2 sowie in der 77. Minute auf 4:3. In der hochemotionalen Schlussphase erlöste erneut Fatih Baca die Berliner in der 86. Minute mit dem Tor zum 5:3-Endstand.

---

Ganz andere Vorzeichen herrschten beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Optik Rathenow und der SG Dynamo Schwerin. In einer leidenschaftlich geführten, aber torlosen Partie neutralisierten sich beide Teams weitestgehend. Während die Defensivreihen auf beiden Seiten kaum Lücken ließen, kochten die Emotionen in der zweiten Halbzeit hoch: Marcito Vicente sah aufseiten der Rathenower in der 65. Minute die Gelb-Rote Karte. Trotz der Unterzahl der Gastgeber gelang es Schwerin nicht, den entscheidenden Durchbruch zu erzielen, sodass die Begegnung ihren Abschluss in einem 0:0-Unentschieden fand. ---

TuS Makkabi Berlin ging kurz nach der Pause durch Abdoul Karim Soumah in der 49. Minute in Führung und hatte damit die Partie zunächst in die gewünschte Richtung gezogen. Doch SV Siedenbollentin reagierte stark, blieb im Spiel und antwortete nur wenig später. Tom Kliefoth traf in der 57. Minute zum 1:1 und stellte das Gleichgewicht wieder her. Für Siedenbollentin ist dieser Punkt ein solides Ergebnis, auch wenn im Heimspiel sicher die Hoffnung auf mehr mitschwang. Makkabi wiederum darf sich ärgern, weil die Führung nicht lange hielt. In der Tabelle liegen beide Mannschaften nun punktgleich bei 38 Zählern auf den Plätzen sieben und acht. Das Remis passt deshalb zu einem Spiel, in dem viel Intensität steckte, aber keiner der beiden Klubs den entscheidenden Schlag setzen konnte.

---

SV Lichtenberg 47 bleibt Tasmania dicht auf den Fersen. Das 3:1 gegen S.D. Croatia Berlin war die nächste überzeugende Vorstellung, 54 Punkte bedeuten Platz zwei. Nun wartet mit der TSG Neustrelitz der Tabellendritte, der durch das späte 1:0 gegen FC Anker Wismar auf 46 Punkte kam. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Liga kaum. Das Hinspiel gewann Lichtenberg 47 deutlich mit 3:0. Doch gerade deshalb ist Vorsicht geboten: Neustrelitz weiß, dass ein Auswärtssieg den Abstand zur Spitze verkürzen würde. Für Lichtenberg wiederum ist es die Chance, direkten Boden gutzumachen oder wenigstens den Druck auf Tasmania hochzuhalten. Es ist ein Abend für Nerven, Wucht und große Bedeutung. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg SV Sparta FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 14:00 PUSH

SV Sparta Lichtenberg musste zuletzt beim 0:1 gegen TuS Makkabi Berlin einen Dämpfer hinnehmen und steht mit 33 Punkten im unteren Mittelfeld. FC Viktoria 1889 Berlin ist nach dem 0:3 gegen SV Tasmania Berlin weiter Tabellenletzter, zwölf Punkte sprechen eine brutale Sprache. Für die Gäste wird jeder verbleibende Spieltag mehr und mehr zur letzten Chance. Das Hinspiel gewann Viktoria noch mit 4:1, doch die Voraussetzungen haben sich seitdem deutlich verschoben. Sparta kann mit einem Sieg entscheidend Abstand nach unten schaffen. Viktoria dagegen braucht dringend ein Zeichen des Lebens, sonst wird die ohnehin düstere Lage noch bedrückender. Dieses Spiel ist vor allem für die Gäste ein Kampf gegen das Abrutschen ins Unvermeidliche. ---

Morgen, 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 14:00 PUSH

BSV Eintracht Mahlsdorf hat sich mit dem 1:0 bei SG Dynamo Schwerin auf 42 Punkte geschoben und ist mitten im Verfolgerfeld angekommen. Tennis Borussia Berlin holte zuletzt ein 1:1 bei SV Siedenbollentin und steht mit 28 Punkten auf Rang 13. Die Berliner Gäste brauchen Zähler, weil die Abstiegszone gefährlich nahe bleibt. Das Hinspiel gewann Mahlsdorf knapp mit 1:0. Auch diesmal spricht die Form eher für die Gastgeber. Mahlsdorf kann mit einem weiteren Sieg seine starke Ausgangslage festigen, während TeBe im Kampf um Sicherheit dringend Widerstand leisten muss. Für beide Klubs ist dieses Stadtduell kein Nebenschauplatz, sondern eine Partie mit klarer Tragweite. ---

F.C. Hansa Rostock II präsentierte sich beim 3:1 in Klosterfelde stabil und effizient und steht nun mit 42 Punkten auf Rang sechs. Berliner AK kassierte beim 1:2 gegen FSV Optik Rathenow dagegen den nächsten Rückschlag und bleibt mit 29 Punkten tief in der unteren Tabellenhälfte. Die Rollen sind vor diesem Duell klar verteilt. Im Hinspiel überrollte Hansa II den Berliner AK mit 5:1. Die Gäste wissen also, was sie erwartet. Für die Rostocker Reserve geht es darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Der Berliner AK dagegen braucht Punkte, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Die Ausgangslage ist eindeutig, der Druck aber ebenso. ---

S.D. Croatia Berlin hat beim 1:3 gegen SV Lichtenberg 47 die nächste Niederlage kassiert und bleibt mit 19 Punkten auf Rang 15. Die Lage ist ernst. SG Union 1919 Klosterfelde verlor zwar 1:3 gegen F.C. Hansa Rostock II, steht mit 42 Punkten aber weiterhin stark da und gehört als Aufsteiger noch immer zu den positiven Überraschungen der Saison. Das Hinspiel gewann Klosterfelde mit 3:1. Für Croatia ist dieses Heimspiel nun von besonderem Gewicht, weil die Punkte im Kampf gegen den Absturz zwingend werden. Klosterfelde kann mit einem Auswärtssieg sofort wieder Ruhe herstellen und seinen Platz im oberen Tabellenbereich absichern. Für die Gastgeber geht es um Hoffnung, für die Gäste um Bestätigung.