Remis im Landesliga-Spitzenspiel: Werbung für den Amateurfußball Spielbericht

Der SV Breinig und Aufsteiger SC Fliesteden liefern sich über 90 Minuten ein hochintensives Duell unter Flutlicht. Kariem Emara gleicht für die Gastgeber zum 1:1-Endstand aus.

Ein Zuschauer, der eindeutig dem Lager des SC Fliesteden zuzuordnen war, zollte den Gastgebern des SV Breinig kurz vor dem Abpfiff seinen Respekt: „Die Weißen sind richtig gut. Das ist der beste Gegner, gegen den wir bislang gespielt haben.“ Durch zustimmendes Nicken bestätigten seine Mitstreiter diese Einschätzung.

Hohes fußballerisches Niveau

Nach dem Schlusspfiff waren sich generell alle Experten hinter der Balustrade einig: Die Partie der beiden Landesliga-Spitzenteams am Mittwochabend war Werbung für den Amateurfußball. „Das war fußballerisch allerhöchstes Niveau“, betonte auch Dirk Ruhrig, der sich mit dem 1:1 durchaus anfreunden konnte. „Es gibt Mannschaften, die nach dem 0:1-Rückstand nicht zurückgekommen wären. Da muss man am Ende auch mal mit einem Punkt zufrieden sein“, ergänzte Breinigs Coach.

Von der ersten Minute an entwickelte sich ein äußerst intensives und technisch hochansehnliches Duell unter Flutlicht. Die Gastgeber übernahmen mit zunehmender Spieldauer immer mehr die Kontrolle, wobei die von Ex-Bundesligaprofi Matthias Scherz trainierten Gäste über ihre ballsicheren Mittelfeldstrategen wie beispielsweise David Pütz und Aaron Herzog immer wieder auf schnelle Umschaltmomente lauerten.

Die erste gute Möglichkeit vergab SVB-Sturmtank Joseph Mbuyi, der aus der Drehung am gut reagierenden Fliesteden-Keeper Leon Schürmann scheiterte (4. Minute). Nach einer guten halben Stunde hatten die Hausherren den Torschrei schon auf den Lippen, doch Leo Engels drosch die Kugel aus fünf Metern unbedrängt in den Nachthimmel. Ein paar Zeigerumdrehungen später schickte Sulayman Dawodu bei einem Konter seinen Sturmkollegen Mbuyi auf die Reise, doch der Neuner vergab die nächste gute Möglichkeit (35.).

Gäste kommen besser aus der Pause

Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein leicht verändertes Bild. Nun erspielte sich der Aufsteiger die deutlich besseren Chancen. „An unsere Leistung aus der ersten Hälfte konnten wir nicht mehr ganz anknüpfen“, bestätigte Ruhrig hinterher. Linksaußen Kingsley Sarpei, wie viele weitere Fliesteden-Akteure mit vielen Regionalligapartien auf dem Kerbholz, setzte den Ball aus spitzem Winkel über den SVB-Kasten (51.).

Gute zehn Minuten später zirkelte der Ex-Alemanne Herzog einen Freistoß an den Pfosten. Wenig später war es dann aber soweit: Nach einer Hereingabe von Pütz, ebenfalls ein ehemaliger Profi der Schwarz-Gelben vom Tivoli, vollendete der auffällige Mittelstürmer Bilal Chanaa zum 1:0 für das Team aus Bergheim (68.). Breinigs Torhüter Christian Tripp, eigentlich Stammkraft der zweiten Mannschaft, war chancenlos.

Die Gastgeber steckten trotz des Rückschlags nicht auf, sondern suchten nun auch wieder verstärkt den Weg in den gegnerischen Sechzehner. Kariem Emara belohnte schließlich die Breiniger mit seinem Treffer per Kopf, der den unter dem Strich leistungsgerechten 1:1-Endstand besiegelte. Kevin Breuer, seit dieser Saison Co-Trainer der Breiniger, schloss sich der Einschätzung vieler Beobachter an und resümierte nach dem Abpfiff: „Das war mit das beste Landesliga-Spiel, an dem ich bislang teilgenommen habe.“

Die Spiele an diesem Wochenende: Glesch-Paffendorf – Helpenstein, Uevekoven - Kurdistan Düren, Lich-Steinstraß - SV Eilendorf, Teveren – Hürth, Verlautenheide - Schafhausen, Arnoldsweiler - Zülpich (alle So., 15.00)

