Remis im Kellerduell zwischen Bollschweil und Untermünstertal FC Emmendingen II kassiert 13 Gegentore von Daniel Thoma und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Kreisliga A: Keinen Sieger gab’s beim 2:2 zwischen Bollschweil/Sölden (rechts Mirco Sumser) und Untermünstertal (Joel Nothstein) – Foto: Daniel Thoma

Dieses Ergebnis hilft keinem wirklich weiter: Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, trennten sich die SpVgg Bollschweil/Sölden und die Spvgg Untermünstertal 2:2.

Gerade da die letzten acht Mannschaften der Liga am Wochenende alle punkteten, wäre ein Dreier für den Vorletzten Bollschweil/Sölden oder Schlusslicht Untermünstertal wichtig gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.