 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Remis im Kellerduell zwischen Bollschweil und Untermünstertal

FC Emmendingen II kassiert 13 Gegentore

von Daniel Thoma und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Kreisliga A: Keinen Sieger gab’s beim 2:2 zwischen Bollschweil/Sölden (rechts Mirco Sumser) und Untermünstertal (Joel Nothstein)
Kreisliga A: Keinen Sieger gab’s beim 2:2 zwischen Bollschweil/Sölden (rechts Mirco Sumser) und Untermünstertal (Joel Nothstein) – Foto: Daniel Thoma

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Kreisliga A I
Kreisliga A II
Emmendingen II
SG Sexau / Buchholz
Untermünster
Bollschw/Sd.

Dieses Ergebnis hilft keinem wirklich weiter: Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, trennten sich die SpVgg Bollschweil/Sölden und die Spvgg Untermünstertal 2:2.

Gerade da die letzten acht Mannschaften der Liga am Wochenende alle punkteten, wäre ein Dreier für den Vorletzten Bollschweil/Sölden oder Schlusslicht Untermünstertal wichtig gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Eine heftige Klatsche

0:13 – der FC Emmendingen II kam am Sonntag in der Kreisliga A, Staffel I, gegen Tabellenführer SG Sexau/Buchholz gehörig unter die Räder. Top-Torjäger Florian Ries traf für den Aufstiegsanwärter viermal, Claudio Vollmer gar fünfmal. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.