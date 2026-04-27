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Remis im Kellerduell zwischen Bollschweil und Untermünstertal
FC Emmendingen II kassiert 13 Gegentore
von Daniel Thoma und Matthias Kaufhold (BZ) · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Kreisliga A: Keinen Sieger gab’s beim 2:2 zwischen Bollschweil/Sölden (rechts Mirco Sumser) und Untermünstertal (Joel Nothstein) – Foto: Daniel Thoma
Dieses Ergebnis hilft keinem wirklich weiter: Im Kellerduell der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, trennten sich die SpVgg Bollschweil/Sölden und die Spvgg Untermünstertal 2:2.
Gerade da die letzten acht Mannschaften der Liga am Wochenende alle punkteten, wäre ein Dreier für den Vorletzten Bollschweil/Sölden oder Schlusslicht Untermünstertal wichtig gewesen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
Eine heftige Klatsche
0:13 – der FC Emmendingen II kam am Sonntag in der Kreisliga A, Staffel I, gegen Tabellenführer SG Sexau/Buchholz gehörig unter die Räder. Top-Torjäger Florian Ries traf für den Aufstiegsanwärter viermal, Claudio Vollmer gar fünfmal. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.